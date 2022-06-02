Сама заработала себе на браслет! Работница казино выиграла первый турнир WSOP

Кети Копп выиграла золотой браслет WSOP

Во вторник в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера 2022. Лучшие игроки со всего мира съехались в отели Bally's и Paris, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Сегодня же определился победитель первого ивента, в котором принимали участие лишь дилеры из разных казино. На турнир за 500 долларов зарегистрировалось аж 832 покериста, что в два раза больше, чем в прошлом году.

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Триумфатором неожиданно стала Кети Копп. Девушка давно работает дилером в Кливленде, а на серию прибыла вместе со своей мамой. Победа принесла Кети не только первый в карьере золотой браслет, но и 65 тысяч долларов.

Девушка активно участвует в крупных ивентах с 2017 года и до этого пять раз попадала в призы на турнирах WSOP. Общий доход от покера едва превышает 100К (а именно – 108 тысяч долларов).

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Результаты финального стола турнира WSOP Casino Employees: