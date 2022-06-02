2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Сама заработала себе на браслет! Работница казино выиграла первый турнир WSOP

Анатолий Дерека
2 июня, 21:42
Дилер из Кливленда Кети Копп обошла более 800 игроков в ивенте для работников казино и выиграла 60 с лишним тысячи долларов

Кети Копп выиграла золотой браслет WSOP

Во вторник в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера 2022. Лучшие игроки со всего мира съехались в отели Bally's и Paris, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Сегодня же определился победитель первого ивента, в котором принимали участие лишь дилеры из разных казино. На турнир за 500 долларов зарегистрировалось аж 832 покериста, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Реклама

Читайте также: Самый титулованный игрок в покер пропустил открытие WSOP из-за диареи

Триумфатором неожиданно стала Кети Копп. Девушка давно работает дилером в Кливленде, а на серию прибыла вместе со своей мамой. Победа принесла Кети не только первый в карьере золотой браслет, но и 65 тысяч долларов.

Девушка активно участвует в крупных ивентах с 2017 года и до этого пять раз попадала в призы на турнирах WSOP. Общий доход от покера едва превышает 100К (а именно – 108 тысяч долларов).

Реклама

Результаты финального стола турнира WSOP Casino Employees:

  1. Кети Копп – 65,1 тыс. долларов
  2. Виятт Фрост – 40,2 тыс. долларов
  3. Брэндон Уэст – 28,3 тыс. долларов
  4. Шон Колхуон – 20,2 тыс. долларов
  5. Джо Чанг – 14,7 тыс. долларов
  6. Викрам Виджай – 10,8 тыс. долларов
  7. Гонсало Гонсалес – 8,1 тыс. долларов
  8. Артуро Хименес – 6,2 тыс. долларов
  9. Кайл Демпси – 4,8 тыс. долларов