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Сам організував і сам виграв. Гравець із Малайзії виграв 769 тисяч у покер

Анатолій Дерека
16 травня, 20:53
Відомий покерист Пол Фуа став переможцем івенту на серії Triton у Мадриді

Пол Фуа виграв турнір на Triton Madrid

Малазієць Пол Фуа є одним із найуспішніших покеристів в історії. Гравець входить до ТОП-30 рейтингу All Time Money List, заробивши за свою кар'єру понад 24 мільйони доларів.

Також Фуа відомий як засновник престижної серії Triton. Більше того, сам малазієць грав у кожному івенті за ці шість років, але жодного разу так і не підкорив приз.

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І ось нарешті у Мадриді Пол зумів "зняти прокляття". Фуа не пошкодував 30 тисяч доларів на івент по Холдему, який зібрав аж 93 входи. Підсумковий призовий фонд становив 2,9 мільйона.

У призах опинилися 13 гравців, у тому числі й такі майстри своєї справи як Федір Хольц, Патрік Антоніус, Філ Айві та Даніель Дворрес. У хедз-апі Фуа зумів здолати титулованого американця Еріка Сайдела.

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Результати фінального столу Triton NLH 7-Handed:

  1. Пол Фуа – 769,7 тис. доларів
  2. Ерік Сайдел – 535,1 тис. доларів
  3. Айзек Хекстон – 353,7 тис. доларів
  4. Каннапонг Тханараттракул – 277 тис. доларів
  5. Бен Хіт – 223,3 тис. доларів
  6. Даніель Дворесс – 174 тис. доларів
  7. Майкл Вотсон – 137,7 тис. доларів
  8. Філ Айві – 107,2 тис. доларів
  9. Патрік Антоніус – 78,1 тис. доларів