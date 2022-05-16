Сам організував і сам виграв. Гравець із Малайзії виграв 769 тисяч у покер

Пол Фуа виграв турнір на Triton Madrid
Малазієць Пол Фуа є одним із найуспішніших покеристів в історії. Гравець входить до ТОП-30 рейтингу All Time Money List, заробивши за свою кар'єру понад 24 мільйони доларів.
Також Фуа відомий як засновник престижної серії Triton. Більше того, сам малазієць грав у кожному івенті за ці шість років, але жодного разу так і не підкорив приз.
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І ось нарешті у Мадриді Пол зумів "зняти прокляття". Фуа не пошкодував 30 тисяч доларів на івент по Холдему, який зібрав аж 93 входи. Підсумковий призовий фонд становив 2,9 мільйона.
У призах опинилися 13 гравців, у тому числі й такі майстри своєї справи як Федір Хольц, Патрік Антоніус, Філ Айві та Даніель Дворрес. У хедз-апі Фуа зумів здолати титулованого американця Еріка Сайдела.
Результати фінального столу Triton NLH 7-Handed:
- Пол Фуа – 769,7 тис. доларів
- Ерік Сайдел – 535,1 тис. доларів
- Айзек Хекстон – 353,7 тис. доларів
- Каннапонг Тханараттракул – 277 тис. доларів
- Бен Хіт – 223,3 тис. доларів
- Даніель Дворесс – 174 тис. доларів
- Майкл Вотсон – 137,7 тис. доларів
- Філ Айві – 107,2 тис. доларів
- Патрік Антоніус – 78,1 тис. доларів