Сам организовал и сам выиграл. Игрок из Малайзии выиграл 769 тысяч в покер

Пол Фуа выиграл турнир на Triton Madrid
Малазиец Пол Фуа является одним из самых успешных покеристов в истории. Игрок входит в ТОП-30 рейтинга All Time Money List, заработав за свою карьеру более 24 миллионов долларов.
Также Фуа известен как основатель престижной покерной серии Triton. Более того, сам малазиец играл в каждом ивенте за эти шесть лет, но ни разу так и не покорил приз.
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И вот наконец в Мадриде Пол сумел "снять проклятие". Фуа не пожалел 30 тысяч долларов на ивент по Холдему, собравший аж 93 входа. Итоговый призовой фонд составил 2,9 миллиона.
В призах оказалось 13 игроков, в том числе и такие мастера своего дела как Федор Хольц, Патрик Антониус, Фил Айви и Даниэль Дворресс. В хедз-апе Фуа сумел одолеть титулованного американца Эрика Сайдела.
Результаты финального стола Triton NLH 7-Handed:
- Пол Фуа – 769,7 тыс. долларов
- Эрик Сайдел – 535,1 тыс. долларов
- Айзек Хэкстон – 353,7 тыс. долларов
- Каннапонг Тханараттракул – 277 тыс. долларов
- Бен Хит – 223,3 тыс. долларов
- Даниэль Дворесс – 174 тыс. долларов
- Майкл Уотсон – 137,7 тыс. долларов
- Фил Айви – 107,2 тыс. долларов
- Патрик Антониус – 78,1 тыс. долларов