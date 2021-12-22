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Різдвяний мільйон! PokerMatch запрошує на безкоштовний турнір із шаленими призами

Андрій Трофімов
22 грудня, 14:55
Покер-рум завершує серію фриролів гарячим турніром, у якому розіграє мільйон гривень. Переможцю дістанеться 100 тисяч

PokerMatch проведе фрирол із гарантією 1 мільйон гривень / Фото: PokerMatch

На початку листопада найбільший покер-рум України PokerMatch розпочав серію безкоштовних турнірів із загальною гарантією у 100 тисяч доларів. На сьогодні відбувся вже 51 фрирол, а серія підійде до кінця у вихідні.

І якщо раніше максимальною сумою призових одного турніру було 100 тисяч гривень, то у суботу відбудеться найбільший фрирол аж на мільйон гривень. Стартує він прямо на Різдво, 25 грудня. Початок о 20:00.

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Як взяти участь у турнірі? Все залежить від дати реєстрації вашого облікового запису на PokerMatch:

  1. Якщо ви реєструвалися до 26 жовтня у румі, то до дати фриролу-мільйонника вам потрібно згенерувати 250 гривень рейка у будь-яких івентах.
  2. Якщо ви стали членом сім'ї PokerMatch після 26 жовтня, то для доступу до безкоштовного турніру достатньо поповнити свій рахунок на будь-яку суму, вказавши бонус-код FREEROLL.

Зареєструватися на PokerMatch One Million Freeroll можна не раніше ніж за 24 години до його старту. Переможець івента отримає винагороду у 100 тисяч!

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Зазначимо, що всі призи виплачуються турнірними грошима, які можна витратити на інші івенти PokerMatch. Докладніше – на сайті компанії.