Рождественский миллион! PokerMatch приглашает на бесплатный турнир с сумасшедшими призами

PokerMatch проведет фриролл с гарантией 1 миллион гривен / Фото: PokerMatch

В начале ноября крупнейший покер-рум Украины PokerMatch начал серию бесплатных турниров с общей гарантией в 100 тысяч долларов. На сегодняшний день состоялся уже 51 фриролл, а серия подойдет к концу на этих выходных.

И если ранее максимальной суммой призовых одного турнира были 100 тысяч гривен, то в субботу состоится крупнейший фриролл аж на миллион гривен. Стартует он прямо на Рождество, 25 декабря. Начало – в 20:00.

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Как принять участие в турнире? Все зависит от даты регистрации вашего аккаунта на PokerMatch:

Если вы регистрировались до 26 октября в руме, то до даты фриролла-миллионника вам нужно сгенерировать 250 гривен рейка в любых ивентах. Если вы стали членом семьи PokerMatch после 26 октября, то для доступа к бесплатному турниру достаточно пополнить свой счет на любую сумму, указав бонус-код FREEROLL.

Зарегистрироваться на PokerMatch One Million Freeroll можно не ранее, чем за 24 часа до его старта. Победитель ивента получит вознаграждение в 100 тысяч!

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Отметим, что все призы выплачиваются турнирными деньгами, которые можно будет потратить на другие ивенты PokerMatch. Подробнее – на сайте компании.