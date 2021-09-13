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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
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Росіянин образив українську красуню в Сочі через фемінізм

Андрій Трофімов
13 вересня, 16:05
Ольга Єрмольчева розповіла про некультурні висловлювання Юрія Салікаєва на її адресу за покерним столом

Юрій Салікаєв некрасиво висловився про Ольгу Єрмольчеву

Днями завершилася серія турнірів Sochi Poker Fest, яка проходила в російському місті Сочі. Участь у ньому взяла і українська покеристка Ольга Єрмольчева.

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Дівчина не зуміла потрапити в призи, а один з моментів за овальним столом викликав у неї обурення. Ним дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Сиділа в туріку, грала. Двоє чоловіків за столом не соромлячись обговорювали мене і жінок в покері в цілому. Один з них, чистий клоун, по-іншому не назвеш, каже, що вчора грав зі мною весь день.

Міг вилетіти від мене, але обіграв з АК мої десятки. І він вважає, що покер зовсім не прикрашає жінок і їм тут не місце. Ніколи не вступаю в дискусії, коли мою думку не питають. Цей раз не став винятком.

Але мене звичайно зачепило, інакше я б не написала це тут! Може, і правда мені треба пиріжки пекти, а не монетки в олл-ін підкидати?"

У коментарях під постом дівчина уточнила, що мова йшла про російського покериста Юрія Салікаєва. Багато підписників висловилися на підтримку Ольги, вважаючи, що чоловік не мав рацію.

Відзначимо, що Єрмольчева є найкращою українською покеристкою, заробивши за свою кар'єру більше 240 тисяч доларів, без урахування онлайн-турнірів.

У 2019 Ольга увійшла до складу збірної України зі спортивного покеру, з якою сенсаційно тріумфувала на Кубку Націй. До слова, тоді дівчина була визнана найкращим гравцем турніру.

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