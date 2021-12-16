Росіянин не встояв: гравець з Фінляндії заробив 267 тисяч в інтернеті

Самуель Вусден - один із найкращих покеристів Фінляндії / Фото: Pokernews

У грудні в Празі повинен був пройти Європейський покерний тур (ЕРТ), однак через незадовільну ситуацію з коронавірусом серію змістили на наступний рік.

Тим часом, один із покер-румів вирішив провести EPT Online в інтернеті. Вчора ввечері добіг кінця івент серед хайроллерів з бай-іном 10,3 тисячі доларів. Організатори зібрали 122 входи, що дало змогу наростити призовий фонд до 1,2 мільйона.

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Переможцем події став досвідчений покерист із Фінляндії Самуель Вусден. Хлопець був фаворитом за фінальним столом та зумів залишити позаду чимало відомих гравців.

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Наприклад, дев'ятим виявився найуспішніший покерист 2021 Майкл Аддамо, а слідом за ним вилетів іспанець Адріан Матеос. Також високо зайшов і один із найкращих онлайн-гравців Ніклас Астедт (4 місце). У хедз-апі Вусден зумів здолати росіянина Віктора Устімова.

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Результати фінального столу EPT #12 Sunday Super High Roller: