Россиянин не устоял: игрок из Финляндии заработал 267 тысяч в интернете

Самуэль Вусден - один из лучших покеристов Финляндии / Фото: Pokernews

В декабре в Праге должен был пройти Европейский покерный тур (ЕРТ), однако из-за неудовлетворительной ситуации с коронавирусом серию сместили на следующий год.

Тем временем, один из покер-румов решил провести EPT Online в интернете. Вчера вечером подошел к концу ивент среди хайроллеров с бай-ином 10,3 тысячи долларов. Организаторы собрали 122 входа, что позволило нарастить призовой фонд до 1,2 миллиона.

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Победителем события стал опытный покерист из Финляндии Самуэль Вусден. Парень был фаворитом за финальным столом и сумел оставить позади немало известных игроков.

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К примеру, девятым оказался самый успешный покерист 2021 года Майкл Аддамо, а вслед за ним вылетел испанец Адриан Матеос. Также высоко зашел и один из лучших онлайн-игроков Никлас Астедт (4 место). В хедз-апе Вусден сумел одолеть россиянина Виктора Устимова.

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Результаты финального стола EPT #12 Sunday Super High Roller: