Росіяни у нокауті! Українець провчив двох гравців із РФ та заробив 12 тисяч

Українець Денис Чуфарін рве та мече в інтернеті / Фото: Pokernews

Український покерист Денис Чуфарін є одним з найкращих гравців країни з Short Deck. Це укорочений вид Холдему, у якому беруть участь карти від шістки до туза.

Днями в одному з найбільших онлайн румів стартувала серія турнірів Short Deck Series. Денис взяв участь у двох івентах за день та в обох зумів тріумфувати.

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Чуфарін зайшов до івенту Short Deck Asia High Roller з бай-іном 888 доларів, який зібрав 27 входів і перебив початкову гарантію у 20К. У хедз-апі Денис здолав росіянина Олексія Петрова.

Це дозволило йому взяти головний приз турніру – 9,8 тисячі доларів. До речі, третю позицію у турнірі зайняв ще один українець Олексій Меженков із 5,5К призових.

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Після цього успіху Чуфарін залетів на нокаут-івент Short Deck Bounty за 105 доларів. Турнір зібрав 73 гравці, недобравши всього 700 доларів до гарантії.

Денис зумів узяти гору над опонентами, здолавши в дуелі також росіянина під ніком begginyou. За тріумф разом із баунті Чуфарін отримав 2,2 тисячі, що дозволило йому поповнити свій банкрол на 12К за один вечір.