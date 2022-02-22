22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Росіяни у нокауті! Українець провчив двох гравців із РФ та заробив 12 тисяч

Павло Василенко
22 лютого, 17:58
Денис Чуфарін ударно провів вечір в онлайні, заробивши 12 тисяч у двох івентах

Українець Денис Чуфарін рве та мече в інтернеті / Фото: Pokernews

Український покерист Денис Чуфарін є одним з найкращих гравців країни з Short Deck. Це укорочений вид Холдему, у якому беруть участь карти від шістки до туза.

Днями в одному з найбільших онлайн румів стартувала серія турнірів Short Deck Series. Денис взяв участь у двох івентах за день та в обох зумів тріумфувати.

Реклама

Чуфарін зайшов до івенту Short Deck Asia High Roller з бай-іном 888 доларів, який зібрав 27 входів і перебив початкову гарантію у 20К. У хедз-апі Денис здолав росіянина Олексія Петрова.

Це дозволило йому взяти головний приз турніру – 9,8 тисячі доларів. До речі, третю позицію у турнірі зайняв ще один українець Олексій Меженков із 5,5К призових.

Реклама

Читайте також: Ілон Маск найняв російського покериста розподіляти мільярди на благодійність

Після цього успіху Чуфарін залетів на нокаут-івент Short Deck Bounty за 105 доларів. Турнір зібрав 73 гравці, недобравши всього 700 доларів до гарантії.

Денис зумів узяти гору над опонентами, здолавши в дуелі також росіянина під ніком begginyou. За тріумф разом із баунті Чуфарін отримав 2,2 тисячі, що дозволило йому поповнити свій банкрол на 12К за один вечір.