22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекер

Роналду повертається до Мадриду: прогноз на матч Атлетіко – Манчестер Юнайтед

Кирило Круторогов
23 лютого, 10:36
Кирило Круторогов ставить на те, що команди не заб'ють більше двох голів. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Кріштіану Роналду не втомлюється дивувати фанатів / Фото: REUTERS

Сьогодні пройдуть два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральному поєдинку дня зійдуться Атлетіко та Манчестер Юнайтед. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТЛЕТІКО – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
23 лютого, середа, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.65 – 3.10 – 3.00

Реклама

Іспанці насилу здолали груповий етап, оформивши вихід лише в останньому турі завдяки перемозі над Порту в очній зустрічі. Серед усіх учасників плей-офф вони – найгірша команда через сім набраних очок.

Загалом "матрацники" зараз зовсім не переконливі. В останніх восьми матчах вони чотири рази програли і лише тричі перемогли.

Реклама

Читайте також: Де дивитись матч Бенфіка – Аякс та хто фаворит

У чемпіонаті скотилися на п'яте місце, поступаючись Барселоні, яка йде четвертою, на одне очко, але зігравши на матч більше. Кадрових втрат дуже багато – Гризманн, Кунья та Васс травмовані, Лемар та Лекомт на ізоляції через коронавірус.

МЮ також навряд чи заслуговує на гучні компліменти, хоча з групи і вийшли з першого місця, випередивши Вільярреал, Аталанту та Янг Бойз. В останніх п'яти матчах дві перемоги та три нічиї.

Реклама

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті. Фото другого тайму / Фото: Getty Images, Reuters

Втім, у чемпіонаті вони не програють сім турів поспіль і перебувають у зоні Ліги чемпіонів з відривом від Вест Хема на чотири очки. З втрат лише травма Кавані та усунення Грінвуду

ПРОГНОЗ: Ми станемо свідками обережного та навіть прагматичного протистояння – ТМ 2.0.

Котирування Parimatch на цей результат:

  • тотал менше 2.0 – 2.31