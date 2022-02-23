Роналду возвращается в Мадрид: прогноз на матч Атлетико – Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду не устает удивлять фанатов / Фото: REUTERS

Сегодня пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральном поединке дня сойдутся Атлетико и Манчестер Юнайтед. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

23 февраля, среда, в 22:00, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 2.65 – 3.10 – 3.00

Реклама

Испанцы с трудом одолели групповой этап, оформив выход только в последнем туре благодаря победе над Порту в очной встрече. Среди всех участников плей-офф они – худшая команда из-за всего семи набранных очков.

В целом "матрасники" сейчас совсем не убедительны. В последних восьми матчах они четырежды проиграли и лишь трижды победили.

Реклама

Читайте также: Где смотреть матч Бенфика – Аякс и кто фаворит

В чемпионате скатились на пятое место, уступая Барселоне, идущей четвертой, на одно очко, но сыграв на матч больше. Кадровых потерь очень много – Гризманн, Кунья и Васс травмированы, Лемар и Лекомт на изоляции из-за коронавируса.

МЮ также вряд ли заслуживает на громкие комплименты, хотя из группы и вышли с первого места, опередив Вильярреал, Аталанту и Янг Бойз. В последних пяти матчах две победы и три ничьи.

Реклама

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Фото второго тайма / Фото: Getty Images, Reuters

Впрочем, в чемпионате они не проигрывают семь туров кряду и находятся в зоне Лиги чемпионов с отрывом от Вест Хэма на четыре очка. Из потерь только травма Кавани и отстранение Гринвуда

ПРОГНОЗ: Мы станем свидетелями осторожного и даже прагматичного противостояния – ТМ 2.0.

Котировки Parimatch на этот результат: