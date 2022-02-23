22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекер

Роналду возвращается в Мадрид: прогноз на матч Атлетико – Манчестер Юнайтед

Кирилл Круторогов
23 февраля, 10:36
Кирилл Круторогов ставит на то, что команды не забьют больше двух голов. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов

Криштиану Роналду не устает удивлять фанатов / Фото: REUTERS

Сегодня пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральном поединке дня сойдутся Атлетико и Манчестер Юнайтед. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
23 февраля, среда, в 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.65 – 3.10 – 3.00

Реклама

Испанцы с трудом одолели групповой этап, оформив выход только в последнем туре благодаря победе над Порту в очной встрече. Среди всех участников плей-офф они – худшая команда из-за всего семи набранных очков.

В целом "матрасники" сейчас совсем не убедительны. В последних восьми матчах они четырежды проиграли и лишь трижды победили.

Реклама

Читайте также: Где смотреть матч Бенфика – Аякс и кто фаворит

В чемпионате скатились на пятое место, уступая Барселоне, идущей четвертой, на одно очко, но сыграв на матч больше. Кадровых потерь очень много – Гризманн, Кунья и Васс травмированы, Лемар и Лекомт на изоляции из-за коронавируса.

МЮ также вряд ли заслуживает на громкие комплименты, хотя из группы и вышли с первого места, опередив Вильярреал, Аталанту и Янг Бойз. В последних пяти матчах две победы и три ничьи.

Реклама

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Фото второго тайма / Фото: Getty Images, Reuters

Впрочем, в чемпионате они не проигрывают семь туров кряду и находятся в зоне Лиги чемпионов с отрывом от Вест Хэма на четыре очка. Из потерь только травма Кавани и отстранение Гринвуда

ПРОГНОЗ: Мы станем свидетелями осторожного и даже прагматичного противостояния – ТМ 2.0.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • тотал меньше 2.0 – 2.31