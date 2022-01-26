Рекорд для онлайну? Анонім сів грати в покер із божевільною сумою у криптовалюті

На Coin Poker зафіксовано найбільший стек в історії онлайн

В останні місяці все більше набирає популярності крипторум Coin Poker. У ньому розрахунки проводяться за допомогою криптовалюти Tether, повністю прив'язаної до курсу долара.

Власником руму є іменитий литовський гравець Антанас Гуога, відомий під псевдонімом Тоні Джі. Нещодавно він розіграв із Леоном Цукерником найдорожчу роздачу в історії онлайн-покеру.

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А вчора рум відзначився ще з одного боку. За один із кеш-столів по Омаху сів анонім під ніком BenjaminTravesty. Все було б нічого, але гравець приєднався зі стеком 2,4 мільйона доларів!

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив популярний британський онлайн-гравець Патрік Леонард. Він припустив, що цей гравець був найбільшим стеком в історії інтернет-покеру.

Достовірно це визначити практично неможливо, оскільки статистика по кеш-столах може пропустити чимало ігор. Поки що точно можна сказати, що по 1 мільйону доларів нерідко заявляли в онлайні хайролери.