26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Рекорд для онлайна? Аноним сел играть в покер с сумасшедшей суммой в криптовалюте

Анатолий Дерека
26 января, 18:47
Покерист под ником "BenjaminTravesty" сел за кэш-игру со стеком 2,4 миллиона долларов в крипторуме Coin Poker

На Coin Poker зафиксирован самый крупный стек в истории онлайна

В последние месяцы все больше набирает популярности крипторум Coin Poker. В нем расчеты проводятся с помощью криптовалюты Tether, которая полностью привязана к курсу доллара.

Владельцем рума является именитый литовский игрок Антанас Гуога, известный под псевдонимом Тони Джи. Недавно он разыграл с Леоном Цукерником самую дорогую раздачу в истории онлайн-покера.

Реклама

Читайте также: Литовский покерист выиграл почти полмиллиона долларов в криптовалюте

А вчера рум отметился еще с одной стороны. За один из кэш-столов по Омахе сел аноним под ником "BenjaminTravesty". Все бы ничего, но игрок присоединился со стеком 2,4 миллиона долларов!

Реклама

Об этом на своей страничке в Twitter сообщил популярный британский онлайн-игрок Патрик Леонард. Он предположил, что у этого игрока был самый большой стеком в истории интернет-покера.

Доподлинно это определить практически невозможно, так как статистика по кэш-столам может пропустить немало игр. Пока же точно можно сказать, что по 1 миллиону долларов нередко заявляли в онлайне хайроллеры.