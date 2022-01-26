Рекорд для онлайна? Аноним сел играть в покер с сумасшедшей суммой в криптовалюте

На Coin Poker зафиксирован самый крупный стек в истории онлайна

В последние месяцы все больше набирает популярности крипторум Coin Poker. В нем расчеты проводятся с помощью криптовалюты Tether, которая полностью привязана к курсу доллара.

Владельцем рума является именитый литовский игрок Антанас Гуога, известный под псевдонимом Тони Джи. Недавно он разыграл с Леоном Цукерником самую дорогую раздачу в истории онлайн-покера.

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А вчера рум отметился еще с одной стороны. За один из кэш-столов по Омахе сел аноним под ником "BenjaminTravesty". Все бы ничего, но игрок присоединился со стеком 2,4 миллиона долларов!

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Об этом на своей страничке в Twitter сообщил популярный британский онлайн-игрок Патрик Леонард. Он предположил, что у этого игрока был самый большой стеком в истории интернет-покера.

Доподлинно это определить практически невозможно, так как статистика по кэш-столам может пропустить немало игр. Пока же точно можно сказать, что по 1 миллиону долларов нередко заявляли в онлайне хайроллеры.