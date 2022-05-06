Розлючений гравець у покер влаштував бійку в казино США – його ефектно заспокоїв охоронець (відео)

Буйний покерист вчинив бійку у казино США

Покер часто викликає різноманітні емоції у гравців. Доходить і до зривів, досить згадати рекордсмена WSOP за кількістю браслетів Філа Хельмута, який часто не стримував емоції за столом.

Дивний епізод днями стався в одному з казино США. Вже після гри щось не поділили між собою два покеристи, через що почалася суперечка.

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Особливо розлючено поводився віковий гравець, більший фактурно. Після серії образ він образив матір опонента, через що той плюнув йому в обличчя.

Звичайно ж, це зачепило лисого літнього чоловіка, який не знайшов кращого способу вдарити опонента, як взяти маленький столик. Зазвичай такі меблі ставлять біля покерних столів для напоїв гравцям, щоб не завантажувати ігрове поле.

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У результаті покерист розламав цей столик на частини і був готовий добити опонента. Але він не встиг, втрутилася охорона, яка швидко поклала на підлогу і втихомирила буйного гравця.