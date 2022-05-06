Разъяренный игрок в покер устроил разнос в казино США – его эффектно усмирил охранник (видео)

Буйный покерист устроил драку в казино США

Покер нередко вызывает разнообразные эмоции у игроков. Доходит и до срывов, достаточно вспомнить рекордсмена WSOP по количеству браслетов Фила Хельмута, который нередко не сдерживал эмоции за столом.

Забавный эпизод на днях произошел в одном из казино США. Уже после игры что-то не поделили между собой два покериста, из-за чего началась перепалка.

Реклама

Читайте также: Вооруженный бандит напал на казино в Техасе – всех спас отважный охранник

Особенно разъяренно вел себя более возрастной игрок, более крупный фактурно. После серии оскорблений он оскорбил мать оппонента, из-за чего тот плюнул ему в лицо.

Конечно же, это задело эго лысого пожилого мужчины, который не нашел лучшего способа ударить оппонента, как взять маленький столик. Обычно такие предметы мебели ставят возле покерных столов для напитков игрокам, чтобы не загромождать игровое поле.

Реклама

В итоге покерист разломал этот столик на части и готов был добить оппонента. Но он не успел, вмешалась охрана, которая быстро уложила на пол и усмирила буйного игрока.