Прощай, PES: культовий футбольний симулятор від Konami змінив назву (відео)

Ліонель Мессі - амбасадор відеосимулятора eFootball / Фото: Konami

Вже цієї осені Electronic Arts випустить нову відеогру FIFA22, головною особою якої стане форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

А ось їх одвічний конкурент Konami оголосив про більш резонансні зміни. Як повідомляє офіційний сайт компанії, новий симулятор змінить свою назву з PES (Pro Evolution Soccer) на eFootball. Крім того, наступна гра серії буде умовно безкоштовною на новому движку Unreal Engine 4.

"Щоб всі любителі футболу насолоджувалися захоплюючими поєдинками, у eFootball передбачена можливість грати безкоштовно на декількох пристроях. А в найближчому майбутньому гра стане ще і повністю кросплатформеною. Брати участь в ній зможуть всі, не обмежуючи себе вибором пристрою. У eFootball кіберспортивні турніри досягнули нового рівня, а футбольна атмосфера стане просто неймовірною".

Вихід відеосимулятора eFootball запланований на початок осені. Доступний він буде на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S, а пізніше очікується випуск версії для iOS і Android. Міжнародними амбасадор eFootball стануть Ліонель Мессі та Неймар, а в якості консультантів в процесі розробки гри виступили Жерар Піке та Андрес Іньєста.

Офіційний трейлер дебютного випуску гри eFootball: