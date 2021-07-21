Прощай, PES: культовый футбольный симулятор от Konami сменил название (видео)

Лионель Месси - амбассадор видеосимулятора eFootball / Фото: Konami

Уже этой осенью Electronic Arts выпустит новую видеоигру FIFA22, главным лицом которой станет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

А вот их извечный конкурент Konami объявил о более резонансных изменениях. Как сообщает официальный сайт компании, новый симулятор сменит свое название с PES (Pro Evolution Soccer) на eFootball. Кроме того, следующая игра серии будет условно бесплатной на новом движке Unreal Engine 4.

"Чтобы все любители футбола наслаждались увлекательными поединками, в eFootball предусмотрена возможность играть бесплатно на нескольких устройствах. А в ближайшем будущем игра станет еще и полностью кроссплатформенной. Участвовать в ней смогут все, не ограничивая себя выбором устройства. В eFootball киберспортивные турниры достигнут нового уровня, а футбольная атмосфера станет просто неимоверной".

Выход видеосимулятора eFootball запланирован на начало осени. Доступен он будет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а позже ожидается выпуск версии для iOS и Android. Международными амбассадорами eFootball станут Лионель Месси и Неймар, а в качестве консультантов в процессе разработки игры выступили Жерар Пике и Андрес Иньеста.

Официальный трейлер дебютного выпуска игры eFootball: