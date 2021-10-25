27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
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Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
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Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
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Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
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Аталанта --
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2 листопада 22:00
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Зеніт --
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Проігнорував WSOP через скандал: легендарний Філ Айві програв велику суму в телешоу

Анатолій Дерека
25 жовтня, 16:30
Американський гравець знайшов собі дозвілля замість Світової серії покеру, проте в Лос-Анджелесі на нього чекала невдача

Філ Айві - один з найкращих покеристів в історії / Фото: Instagram Філа Айві

На нинішню WSOP з'їхалися найкращі покеристи світу, щоб розіграти 88 золотих браслетах. Турніри проходять в Лас-Вегасі в казино Rio вперше з початку пандемії коронавірусу.

Правда, немає серед них одного з найтитулованіших гравців в історії Філа Айві, який має в своєму активі аж 10 браслетів. Подейкують, що гравець не хоче приходити в казино Rio через скандал у 2019 році.

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Тоді у американця конфіскували виграш в 125 тисяч доларів, які він здобув на турнірі Poker Players Championship. Причиною тому стала судова тяжба з іншим казино Borgata, яке звинуватило Айві в шахрайстві і стягнуло з нього 10 мільйонів.

Відтоді Філ не з'являється в Лас-Вегасі, а на днях він засвітився в Лос-Анджелесі на телешоу High Stakes, організатором якого виступило казино Hustler.

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Айві взяв участь у кеш-грі разом з іншими покер-про Меттом Беркі та Гарретом Адельштейном. Мінімальний бай-ін склав 100 тисяч доларів, а блайнди дорівнювали 200/400 доларів.

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Разом з професіоналами за стіл сіли і любителі, а сама гра тривала шість годин. В підсумку Філ програв більше за всіх – 147 тисяч, при цьому заявивши бай-ін 300 тисяч доларів.

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Фішки Айві навіть не забирав, залишивши стіл після трьох годин гри. Переможцем же став Метт Беркі, який заробив за вечір 262 тисячі доларів.

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