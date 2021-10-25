Проігнорував WSOP через скандал: легендарний Філ Айві програв велику суму в телешоу

Філ Айві - один з найкращих покеристів в історії / Фото: Instagram Філа Айві

На нинішню WSOP з'їхалися найкращі покеристи світу, щоб розіграти 88 золотих браслетах. Турніри проходять в Лас-Вегасі в казино Rio вперше з початку пандемії коронавірусу.

Правда, немає серед них одного з найтитулованіших гравців в історії Філа Айві, який має в своєму активі аж 10 браслетів. Подейкують, що гравець не хоче приходити в казино Rio через скандал у 2019 році.

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Тоді у американця конфіскували виграш в 125 тисяч доларів, які він здобув на турнірі Poker Players Championship. Причиною тому стала судова тяжба з іншим казино Borgata, яке звинуватило Айві в шахрайстві і стягнуло з нього 10 мільйонів.

Відтоді Філ не з'являється в Лас-Вегасі, а на днях він засвітився в Лос-Анджелесі на телешоу High Stakes, організатором якого виступило казино Hustler.

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Айві взяв участь у кеш-грі разом з іншими покер-про Меттом Беркі та Гарретом Адельштейном. Мінімальний бай-ін склав 100 тисяч доларів, а блайнди дорівнювали 200/400 доларів.

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Разом з професіоналами за стіл сіли і любителі, а сама гра тривала шість годин. В підсумку Філ програв більше за всіх – 147 тисяч, при цьому заявивши бай-ін 300 тисяч доларів.

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Фішки Айві навіть не забирав, залишивши стіл після трьох годин гри. Переможцем же став Метт Беркі, який заробив за вечір 262 тисячі доларів.