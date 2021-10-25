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Динамо --
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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Проигнорировал WSOP из-за скандала: легендарный Фил Айви проиграл крупную сумму в телешоу

Анатолий Дерека
25 октября, 16:30
Американский игрок нашел себе досуг вместо Мировой серии покера, однако в Лос-Анджелесе его ждала неудача

Фил Айви - один из лучших покеристов в истории / Фото: Instagram Фила Айви

На нынешнюю WSOP съехались лучшие покеристы мира, чтобы разыграть 88 золотых браслетах. Турниры проходят в Лас-Вегасе в казино Rio впервые с начала пандемии коронавируса.

Правда, нет среди них одного из самых титулованных игроков в истории Фила Айви, который имеет в своем активе аж 10 браслетов. Поговаривают, что игрок не хочет приходить в казино Rio из-за скандала в 2019 году.

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Тогда у американца конфисковали выигрыш в 125 тысяч долларов, которые он добыл на турнире Poker Players Championship. Причиной тому стала судебная тяжба с другим казино Borgata, которое обвинило Айви в мошенничестве и взыскало с него 10 миллионов.

С тех пор Фил не появляется в Лас-Вегасе, а на днях он засветился в Лос-Анджелесе на телешоу High Stakes, организатором которого выступило казино Hustler.

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Айви принял участие в кэш-игре вместе с другими покер-про Мэттом Берки и Гарретом Адельштейном. Минимальный бай-ин составил 100 тысяч долларов, а блайнды равнялись 200/400 долларов.

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Вместе с профессионалами за стол сели и любители, а сама игра продлилась шесть часов. В итоге Фил проиграл больше всех – 147 тысяч, при этом заявив бай-ин 300 тысяч долларов.

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Оставшиеся фишки Айви даже не забирал, покинув стол после трех часов игры. Победителем же стал Мэтт Берки, заработавший за вечер 262 тысячи долларов.

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