Продавав автомобілі та вперше приїхав на WSOP. Гравець-сенсація залишив двох українців без браслету

Чад Нортон виграв турнір на WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру. З 30 вересня по 17 листопада найкращі гравці розігрують 88 золотих браслетів.

Сьогодні вночі добіг кінця 46-й турнір NLH Deepstack. Участь у ньому взяли аж 2053 особи, що було викликано низьким бай-іном – 800 доларів.

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У призи потрапило 308 гравців, серед яких знайшлося місце для двох українців. Валентин Шабельник фінішував 211-м, заробивши 1400 доларів.

А от Глібу Ковтунову вдалося дістатися до 34-ої позиції, яка дозволила підняти 5,4 тисячі. Переможцем же став покерист- початківець Чад Нортон.

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Для американця це був перший турнір WSOP у кар'єрі і він одразу виявився для нього тріумфальним. Раніше Чад працював продавцем автомобілів у Каліфорнії.

Це не реально. Турнір був дуже швидким, було весело. Щиро кажучи, я грав лише в одному турнірі WPT, а це мій перший на WSOP. Я граю в основному онлайн, де зловив даунстрик. Тому перемога в першому для себе турнірі WSOP – це чудово.

Результати фінального столу WSOP #46 NLH Deepstack:

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