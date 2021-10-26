Продавав автомобілі та вперше приїхав на WSOP. Гравець-сенсація залишив двох українців без браслету

Чад Нортон виграв турнір на WSOP / Фото: WSOP
У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру. З 30 вересня по 17 листопада найкращі гравці розігрують 88 золотих браслетів.
Сьогодні вночі добіг кінця 46-й турнір NLH Deepstack. Участь у ньому взяли аж 2053 особи, що було викликано низьким бай-іном – 800 доларів.
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У призи потрапило 308 гравців, серед яких знайшлося місце для двох українців. Валентин Шабельник фінішував 211-м, заробивши 1400 доларів.
А от Глібу Ковтунову вдалося дістатися до 34-ої позиції, яка дозволила підняти 5,4 тисячі. Переможцем же став покерист- початківець Чад Нортон.
Для американця це був перший турнір WSOP у кар'єрі і він одразу виявився для нього тріумфальним. Раніше Чад працював продавцем автомобілів у Каліфорнії.
Це не реально. Турнір був дуже швидким, було весело. Щиро кажучи, я грав лише в одному турнірі WPT, а це мій перший на WSOP. Я граю в основному онлайн, де зловив даунстрик. Тому перемога в першому для себе турнірі WSOP – це чудово.
Результати фінального столу WSOP #46 NLH Deepstack:
- Чад Нортон – 214,8 тис. доларів
- Стів Лемма – 132,8 тис. доларів
- Андрес Йєкельн – 98,2 тис. доларів
- Нарімаан Ахмаді – 73,3 тис. доларів
- Іван Узунов – 55,2 тис. доларів
- Кевін Ванг – 42 тис. доларів
- Жордін Міллер – 32,2 тис. доларів
- Вільям Бле – 24,9 тис. доларів
- Джошуа Херман – 19,5 тис. доларів