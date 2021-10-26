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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
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Продавал автомобили и впервые приехал на WSOP. Игрок-сенсация оставил двух украинцев без браслета

Анатолий Дерека
26 октября, 19:05
Американец Чад Нортон оставил позади себя более двух тысяч покеристов, триумфовав на дебютном ивенте WSOP

Чад Нортон выиграл турнир на WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. С 30 сентября по 17 ноября лучшие игроки разыгрывают 88 золотых браслетах.

Сегодня ночью подошел к концу 46-ой турнир NLH Deepstack. Участие в нем приняли аж 2053 человека, что было вызвано низким бай-ином – 800 долларов.

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В призы попали 308 игроков, среди которых нашлось место для двух украинцев. Валентин Шабельник финишировал 211-ым, заработав 1400 долларов.

А вот Глебу Ковтунову удалось добраться до 34-ой позиции, позволившей поднять 5,4 тысячи. Победителем же стал покерист-новичок Чад Нортон.

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Для американца это был первый турнир WSOP в карьере и он сразу же оказался для него триумфальным. Ранее Чад работал продавцом автомобилей в Калифорнии.

Это нереально. Турнир был очень быстрый, было весело. Честно говоря, я играл только в одном турнире WPT, а это мой первый на WSOP. Я играю в основном онлайн, где словил даунстрик. Поэтому победа в первом для себя турнире WSOP – это потрясающе.

Результаты финального стола WSOP #46 NLH Deepstack:

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  1. Чад Нортон – 214,8 тыс. долларов
  2. Стив Лемма – 132,8 тыс. долларов
  3. Андрес Йекельн – 98,2 тыс. долларов
  4. Наримаан Ахмади – 73,3 тыс. долларов
  5. Иван Узунов – 55,2 тыс. долларов
  6. Кевин Ванг – 42 тыс. долларов
  7. Жордин Миллер – 32,2 тыс. долларов
  8. Уильям Бле – 24,9 тыс. долларов
  9. Джошуа Херман – 19,5 тыс. долларов