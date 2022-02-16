16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Представники гемлінгу України виступили за скасування податку на виграш. Пояснюємо причини

Павло Василенко
16 лютого, 16:08
Представники Ukrainian Gambling Council обговорили питання оподаткування грального бізнесу. На їхню думку, це важливе питання у боротьбі з нелегальними операторами

Засідання круглого столу на тему "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні"

Днями в інформаційному агентстві "Українські Новини" відбувся круглий стіл "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні". Основною темою конференції стало оподаткування грального бізнесу, а також лудоманія серед українців.

Зокрема, глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе прокоментував чутки про те, що половина українців страждають від ігрової залежності. На його думку, ця теза розкручується операторами-нелегалами.

Реклама

"Ніякої половини країни лудоманів не існує. Згідно з даними державного реєстру всього на кінець січня 2022 року зареєстровано 218 лудоманів. За період роботи безплатної юридичної допомоги UGC, починаючи з середини жовтня 2021 року, було отримано лише 16 звернень.

Легалізація ніяк не вплинула збільшення кількості лудоманів. Навпаки, однією з її цілей є реалізація принципів відповідальної гри в онлайн та офлайн сегменті гемблінгу, а також підвищення рівня захисту прав гравців".

Також високі податки та жорсткі регуляторні обмеження – це один із головних факторів розвитку нелегального ринку. Поява таких гравців можлива, якщо держава створює умови, за яких легальному бізнесу простіше бути нелегальним.

Читайте також: Гральний бізнес приніс до бюджету України 1,5 мільярда за 2021 рік

Реклама

Щоправда, гравець у неліцензованого оператора азартних ігор не захищений і йому нікуди поскаржитися. Гра здійснюється лише за правилами оператора. Одним із вирішень проблеми називається законопроєкт 2713-д.

"Законопроєкт покаже зрозумілі зафіксовані правила гри й, що найважливіше, гравець не повинен сплачувати податок у 20% із виграшу, як зараз. Сподіваємось на голосування на початку березня і вже можна буде тоді говорити про хорошу роботу держави.

Щоб завдати законодавчого удару по нелегальному бізнесу, необхідно насамперед дати можливість гравцеві отримувати виграш повністю. Податок на виграш – це гральний атавізм", – заявив юридичний директор Parimatch Ukraine Михайло Коваль.

Оператори вважають, що податки необхідно знімати лише з великих виграшів, оскільки українці звикли грати в іноземних юрисдикціях, де податок з будь-якого виграшу платити не потрібно. Ухвалення законопроєкту дозволить оподатковувати лише великий виграш – від 65 тисяч гривень.