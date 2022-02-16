Представники гемлінгу України виступили за скасування податку на виграш. Пояснюємо причини

Засідання круглого столу на тему "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні"

Днями в інформаційному агентстві "Українські Новини" відбувся круглий стіл "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні". Основною темою конференції стало оподаткування грального бізнесу, а також лудоманія серед українців.

Зокрема, глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе прокоментував чутки про те, що половина українців страждають від ігрової залежності. На його думку, ця теза розкручується операторами-нелегалами.

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"Ніякої половини країни лудоманів не існує. Згідно з даними державного реєстру всього на кінець січня 2022 року зареєстровано 218 лудоманів. За період роботи безплатної юридичної допомоги UGC, починаючи з середини жовтня 2021 року, було отримано лише 16 звернень. Легалізація ніяк не вплинула збільшення кількості лудоманів. Навпаки, однією з її цілей є реалізація принципів відповідальної гри в онлайн та офлайн сегменті гемблінгу, а також підвищення рівня захисту прав гравців".

Також високі податки та жорсткі регуляторні обмеження – це один із головних факторів розвитку нелегального ринку. Поява таких гравців можлива, якщо держава створює умови, за яких легальному бізнесу простіше бути нелегальним.

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Щоправда, гравець у неліцензованого оператора азартних ігор не захищений і йому нікуди поскаржитися. Гра здійснюється лише за правилами оператора. Одним із вирішень проблеми називається законопроєкт 2713-д.

"Законопроєкт покаже зрозумілі зафіксовані правила гри й, що найважливіше, гравець не повинен сплачувати податок у 20% із виграшу, як зараз. Сподіваємось на голосування на початку березня і вже можна буде тоді говорити про хорошу роботу держави. Щоб завдати законодавчого удару по нелегальному бізнесу, необхідно насамперед дати можливість гравцеві отримувати виграш повністю. Податок на виграш – це гральний атавізм", – заявив юридичний директор Parimatch Ukraine Михайло Коваль.

Оператори вважають, що податки необхідно знімати лише з великих виграшів, оскільки українці звикли грати в іноземних юрисдикціях, де податок з будь-якого виграшу платити не потрібно. Ухвалення законопроєкту дозволить оподатковувати лише великий виграш – від 65 тисяч гривень.