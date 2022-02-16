Представители гемблинга Украины выступили за отмену налога на выигрыш. Объясняем причины

Заседание круглого стола на тему "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине"

На днях в информационном агентстве "Українські Новини" прошел круглый стол "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине". Основной темой конференции стало налогообложение игорного бизнеса, а также лудомания среди украинцев.

В частности, глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе прокомментировал слухи о том, что половина украинцев страдают от игровой зависимости. По его мнению, этот тезис раскручивается операторами-нелегалами.

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"Никакой половины страны лудоманов не существует. Согласно данным государственного реестра всего на конец января 2022 года зарегистрировано 218 лудоманов. За период работы бесплатной юридической помощи UGC, начиная с середины октября 2021 года, было получено лишь 16 обращений. Легализация никак не повлияла на увеличение количества лудоманов. Наоборот, одной из ее целей является реализация принципов ответственной игры в онлайн и офлайн сегменте гемблинга, а также повышение уровня защиты прав игроков".

Также высокие налоги и жесткие регуляторные ограничения – это один из главных факторов развития нелегального рынка. Появление таких игроков возможно, если государство создает условия, при которых легальному бизнесу проще быть нелегальным.

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Правда, игрок у нелицензированного оператора азартных игр никак не защищен и ему некуда пожаловаться. Игра осуществляется лишь по правилам оператора. Одним из решений проблемы называется законопроект 2713-д.

"Законопроект покажет понятные зафиксированные правила игры и, что самое важное, игрок не должен платить налог в 20% с выигрыша, как сейчас. Надеемся на голосование в начале марте и уже можно будет тогда говорить о хорошей работе государства. Чтобы нанести законодательный удар по нелегальному бизнесу, необходимо в первую очередь дать возможность игроку получать выигрыш полностью. Налог на выигрыш – это игорный атавизм", – заявил юридический директор Parimatch Ukraine Михаил Коваль.

Операторы считают, что налоги необходимо снимать только с крупных выигрышей, поскольку украинцы привыкли играть в иностранных юрисдикциях, где налог с любого выигрыша платить не нужно. Принятие законопроекта позволит облагать налогом только крупный выигрыш – от 65 тысяч гривен.