Повторити б Євро-2020: хто фаворит у матчі Данія – Росія та де дивитися хокей

Збірна Росії з хокею - фаворит на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

Позавчора розпочався чоловічий турнір із хокею з шайбою на Олімпійських Іграх-2022. За медалями вирушають 12 збірних, розділених на три групи по чотири команди.

А: Канада, США, Німеччина, Китай

В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія

З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія

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За регламентом безпосередньо до чвертьфіналу вийдуть переможці груп, а також найкращий віце-чемпіон квартету з найбільшою кількістю очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити чотирьох учасників 1/4 фіналу.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує другий тур у групах В та С. У першій грі дня змагатимуться лідери другого квартету – Данія та ОКР (Росія). Фаворитом у їхній парі бачаться росіяни. Parimatchдає на них коефіцієнт 1.30, тоді як на скандинавів – аж 8.60.

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До речі, Росія та Данія минулого літа зустрічалися у групі на футбольному чемпіонаті Європи. Тоді скандинави не залишили мокрого місця від команди Станіслава Черчесова – 4:1.

Також свій другий матч у Пекіні проведе і збірна Латвії, яка поступилася вчора Швеції (2:3). Сьогодні її суперником стануть фіни, чиї шанси явно кращі – 1.30. На прибалтів можна поставити за 8.00.

Розклад та котирування на матчі 11 лютого:

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ЧАС МАТЧ 1 Х 2 06:10 Данія – ОКР 8.60 6.10 1.30 10:40 Чехія – Швейцарія 2.35 4.20 2.60 10:40 Швеція – Словаччина 1.53 5.00 5.00 15:10 Латвія – Фінляндія 8.00 6.10 1.37

Раніше визначились фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів. Зазначимо, що у прямій трансляції матчі будуть доступні на телеканалах Eurosport, а також на платформі OLL.TV.