Повторити б Євро-2020: хто фаворит у матчі Данія – Росія та де дивитися хокей

Збірна Росії з хокею - фаворит на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images
Позавчора розпочався чоловічий турнір із хокею з шайбою на Олімпійських Іграх-2022. За медалями вирушають 12 збірних, розділених на три групи по чотири команди.
А: Канада, США, Німеччина, Китай
В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія
З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія
За регламентом безпосередньо до чвертьфіналу вийдуть переможці груп, а також найкращий віце-чемпіон квартету з найбільшою кількістю очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити чотирьох учасників 1/4 фіналу.
Сьогодні стартує другий тур у групах В та С. У першій грі дня змагатимуться лідери другого квартету – Данія та ОКР (Росія). Фаворитом у їхній парі бачаться росіяни. Parimatchдає на них коефіцієнт 1.30, тоді як на скандинавів – аж 8.60.
До речі, Росія та Данія минулого літа зустрічалися у групі на футбольному чемпіонаті Європи. Тоді скандинави не залишили мокрого місця від команди Станіслава Черчесова – 4:1.
Також свій другий матч у Пекіні проведе і збірна Латвії, яка поступилася вчора Швеції (2:3). Сьогодні її суперником стануть фіни, чиї шанси явно кращі – 1.30. На прибалтів можна поставити за 8.00.
Розклад та котирування на матчі 11 лютого:
|ЧАС
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|06:10
|Данія – ОКР
|8.60
|6.10
|1.30
|10:40
|Чехія – Швейцарія
|2.35
|4.20
|2.60
|10:40
|Швеція – Словаччина
|1.53
|5.00
|5.00
|15:10
|Латвія – Фінляндія
|8.00
|6.10
|1.37
Раніше визначились фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів. Зазначимо, що у прямій трансляції матчі будуть доступні на телеканалах Eurosport, а також на платформі OLL.TV.