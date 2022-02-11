10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекер

Повторить бы Евро-2020: кто фаворит в матче Дания – Россия и где смотреть хоккей

Павел Василенко
11 февраля, 03:16
Сегодня стартует второй тур в группах на мужском турнире по хоккею с шайбой. Прогноз букмекеров на матчи России и Латвии на Олимпийских Играх

Сборная России по хоккею - фаворит на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images

Позавчера начался мужской турнир по хоккею с шайбой на Олимпийских Играх-2022. В путь за медалями отправляются 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды.

А: Канада, США, Германия, Китай
В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания
С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Реклама

По регламенту напрямую в четвертьфинал выйдут победители групп, а также лучший вице-чемпион квартета с наибольшим количеством очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить оставшихся четырех участников 1/4 финала.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Сегодня стартует второй тур в группах В и С. В первой игре дня сразятся лидеры второго квартета – Дания и ОКР (Россия). Фаворитом в их паре видятся россияне. Parimatchдает на них коэффициент 1.30, тогда как на скандинавов – аж 8.60.

Реклама

К слову, Россия и Дания прошлым летом встречались в группе на футбольном чемпионате Европы. Тогда скандинавы не оставили мокрого места от команды Станислава Черчесова – 4:1.

Также свой второй матч в Пекине проведет и сборная Латвии, уступившая вчера Швеции (2:3). Сегодня ее соперником станут финны, чьи шансы явно предпочтительнее – 1.30. На прибалтов можно поставить за 8.00.

Расписание и котировки на матчи 11 февраля:

Реклама
ВРЕМЯМАТЧ1Х2
06:10Дания – ОКР8.606.101.30
10:40Чехия – Швейцария2.354.202.60
10:40Швеция – Словакия1.535.005.00
15:10Латвия – Финляндия8.006.101.37

Ранее определились фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что самые большие шансы на золото у россиян, финнов и шведов. Отметим, что в прямой трансляции матчи будут доступны на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.