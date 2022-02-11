Повторить бы Евро-2020: кто фаворит в матче Дания – Россия и где смотреть хоккей

Сборная России по хоккею - фаворит на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images
Позавчера начался мужской турнир по хоккею с шайбой на Олимпийских Играх-2022. В путь за медалями отправляются 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды.
А: Канада, США, Германия, Китай
В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания
С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия
По регламенту напрямую в четвертьфинал выйдут победители групп, а также лучший вице-чемпион квартета с наибольшим количеством очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить оставшихся четырех участников 1/4 финала.
Сегодня стартует второй тур в группах В и С. В первой игре дня сразятся лидеры второго квартета – Дания и ОКР (Россия). Фаворитом в их паре видятся россияне. Parimatchдает на них коэффициент 1.30, тогда как на скандинавов – аж 8.60.
К слову, Россия и Дания прошлым летом встречались в группе на футбольном чемпионате Европы. Тогда скандинавы не оставили мокрого места от команды Станислава Черчесова – 4:1.
Также свой второй матч в Пекине проведет и сборная Латвии, уступившая вчера Швеции (2:3). Сегодня ее соперником станут финны, чьи шансы явно предпочтительнее – 1.30. На прибалтов можно поставить за 8.00.
Расписание и котировки на матчи 11 февраля:
|ВРЕМЯ
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|06:10
|Дания – ОКР
|8.60
|6.10
|1.30
|10:40
|Чехия – Швейцария
|2.35
|4.20
|2.60
|10:40
|Швеция – Словакия
|1.53
|5.00
|5.00
|15:10
|Латвия – Финляндия
|8.00
|6.10
|1.37
Ранее определились фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что самые большие шансы на золото у россиян, финнов и шведов. Отметим, что в прямой трансляции матчи будут доступны на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.