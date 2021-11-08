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Шахтар --
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Витратив лише 20 доларів: вчитель математики йде за славою легендарного Манімейкера

Анатолій Дерека
8 листопада, 18:50
Джон Койл пройшов два сателіти і успішно відіграв Day 1 на Головній події Світової серії покеру

Джон Койл творить сенсацію на Головній події WSOP / Фото: Pokeroff

4 листопада стартувала Головна подія Світової серії покеру 2021. Організатори створили відразу шість "перших днів", щоб якнайбільше гравців встигли заявитися на Main Event.

На цей момент у грі залишається понад три тисячі покеристів, тоді як реєстрацію ще не закрито. З кожного із шести вхідних днів гравці проходять у два дні стадії Day 2, після чого найкращі об'єднуються та відіграють сесії разом.

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Крім топ-гравців, на пізні стадії проходять і аматори. Так, вже великого успіху досяг вчитель математики з Нью-Йорка. Джон Койл.

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Чоловік відібрався на Main Event через два сателіти, витративши лише 20 доларів. Бай-ін у перший івент коштував 5 доларів і Джон не пошкодував грошей, щоб використати чотири входи.

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Місце у призах дозволило Койлу відібратися на сателіт до Головної події WSOP, де він зміг тріумфувати. У нагороду покерист отримав 14 тисяч доларів і квиток на Main Event.

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На цьому американець не зупинився і вже пройшов у Day 2 із середнім стеком. Джон зізнається, що підсів на гру в карти в 00-ті під час "буму покеру", викликаного тріумфом Манімейкера на WSOP Main Event 2003, і не вважає себе професіоналом.