Час повертатися до ПСЖ. Дике невезіння Неймара за покерним столом (відео)

Неймар показує класні результати у покері / Фото: Getty Images

2022 рік розпочався круто для форварда футбольного клубу ПСЖ Неймара. Бразилець продовжує заліковувати травму, проте чудово показує себе в онлайн-покері.

Спочатку Неймар виграв близько 25 тисяч у "зимовому" турнірі, а пізніше оновив свій бест-кеш до 125К, зайнявши 3 місце в івенті хайролерів. На тому турнірі форвард міг фінішувати й вище, проте одна з роздач серйозно підкосила Неймара.

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Бразилець пішов в олл-ін з різномастними A♣️Q♠️ і йому відповів Крістіан Рудольф із червовими А3. Вже на флопі прилетіли 5♠️Q♣️7♥️ і Неймар уже напевно думками готувався до хедз-апу. Втім, наступні дві карти змінили ситуацію докорінно.

На торні та рівері прилетіли J♥️ і 4♥️, що дозволило Рудольфу зібрати флеш і залишитися в гонці, а потім зіграти у хедз-апі проти Крістофа Фогельсанга. До речі, у тому турнірі 5 місце зайняв українець Андрій Новак, який заробив 70 тисяч доларів.