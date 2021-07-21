Спроба №38: американець з Китаю перервав образливу традицію на Світовій серії покеру

Сенг Лі аж 37 разів потрапляв у призи на WSOP, однак лише вчора виграв свій перший браслет в серії

Сенг Лі нарешті виграв турнір Світової серії покеру / Фото: Pokeroff

Сьогодні вранці завершився ще один турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Вчора ж відбувся 20-ий турнір, який зібрав один з найбільших призових фондів на WSOP цього року (948 тисяч доларів). У подію зареєструвався 221 гравець, який заплатив по три з гаком тисячі бай-іну.

Івент, який тривав більше 12 годин, виявився жорстоким для топ-гравців, оскільки в призи так і не потрапили Даніель Неграну, Алекс Фоксен, Філ Хельмут та Крістен Бікнелл. У свою чергу низькими місцями в ITM (In The Money) задовольнялися німецький хайролер Маніг Льозер (36 місце), чемпіон 14-го івенту Джіонні Демерс (26 місце) і американець Ентоні Зінно (20 місце).

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За фінальний стіл крім маловідомих гравців зуміли потрапити Джон Ріордан та раннер-ап першого івенту WSOP Online Крістофер Базіль, а відомий хайролер Девід Колман посів третє місце. Браслет же в підсумку дістався американцеві китайського походження Сенгу Лі, який до цього виграв трохи більше 140 тисяч доларів за весь час.

У хедз-ап з Даніелем Базгоном youngkoi входив аутсайдером, проте зумів надолужити втрачене і вдало підтримав ставку суперника в олл-ін. Базгон розраховував на одномасні К9, тоді як Сенг взяв роздачу з АQ (на рівері прилетіла дама). Це дозволило Лі взяти свій перший браслет WSOP і перервати невдалу серію, адже раніше Сенг аж 37 раз опинявся в призах на Світовій серії покеру.

Результати фінального столу WSOP Online Event #20:

Сенг Лі – 241,7 тис. доларів Даніель Базгон – 149,3 тис. доларів Девід Колман – 102,7 тис. доларів Крістофер Базіль – 71,9 тис. доларів Захарі Грек – 51,5 тис. доларів Джеремі Осмас – 38,1 тис. доларів madmaz – 28,5 тис. доларів Джон Ріордан – 21,3 тис. доларів