Популярна російська блогерка почала грати в покер – виходить поки погано (фото, відео)

Стрімерка Карина має більше мільйона підписників в Instagram, а її гра в покер змушує дивуватися

/ Фото: Instagram Стрімерші Карини

Багато гравців в покер люблять проводити стрім під час своїх ігор. Так, один з найвідоміших блогерів голландець Лекс Вельдхус недавно звинуватив суперника у підглядання стрімів заради перемоги.

Також і знаменитості з інших сфер життя не упускають можливість перекинутися картами на камеру. Приєднатися до покерної тусовки вирішила і популярна російська стрімерка Карина Козирєва. Дівчина веде відеоблог на різноманітну тематику, а на своїй сторінці в Instagram зібрала вже понад мільйон підписників.

Крім того, Карина стрімить свої летсплеі на Twitch, де у неї вже понад 700 тисяч фоловерів. З покером же у неї поки все складно. Росіянка зіграла в трьох онлайн-турнірах, де жодного разу не потрапила в призи. Більш того, реакція самої Карини на різні події за столом викликає подив.

Дівчина може почати проявляти надемоції на рівному місці без приводу, тоді як в разі отримання вдалих карт або вильоту зі столу сприймає невдачу з "покерфейсом". Крім того, на відміну від більшості стрімерів Карина взагалі не показує свої карти глядачам.

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Проте, активність на її сторінці в Instagram не згасає. Все тому, що дівчина до посту на будь-яку тематику прикріплює свою апетитну фотографію, яка не завжди вкладається в контекст написаного. Втім, очі підписників це все одно тішить!