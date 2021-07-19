Популярная российская блогерша начала играть в покер – получается пока плохо (фото, видео)

Стримерша Карина имеет более миллиона подписчиков в Instagram, а ее игра в покер заставляет удивляться

/ Фото: Instagram Стримерши Карины

Многие игроки в покер любят проводить стримы во время своих игр. Так, один из самых известных блогеров голландец Лекс Вельдхус недавно уличил соперника в подсматривании стримов ради победы.

Также и знаменитости из других сфер жизни не упускают возможность перекинуться картами на камеру. Присоединиться к покерной тусовке решила и популярная российская стримерша Карина Козырева. Девушка ведет видеоблог на разнообразную тематику, а на своей страничке в Instagram собрала уже более миллиона подписчиков.

Кроме того, Карина стримит свои летсплеи на Twitch, где у неё уже более 700 тысяч фолловеров. С покером же у нее пока все сложно. Россиянка сыграла в трех онлайн-турнирах, где ни раз не попала в призы. Более того, реакция самой Карины на разные события за столом вызывают удивление.

Девушка может начать проявлять сверхэмоции на ровном месте без повода, тогда как в случае получения удачных карт или вылета со стола воспринимает неудачу с "покерфейсом". Кроме того, в отличие от большинства стримеров Карина вообще не показывает свои карты зрителям.

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Тем не менее, активность на ее странице в Instagram не угасает. Все потому, что девушка к посту на любую тематику прикрепляет свою аппетитную фотографию, которая не всегда укладывается в контекст написанного. Впрочем, глаз подписчиков это все равно радует!