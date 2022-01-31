31 січня 16:00
Шахтар 3
Црвена Звезда 2
31 січня 17:00 Онлайн
Динамо 4
Лудогорець 1
1 лютого 22:00
Ліон --
Марсель --
2 лютого 21:00
Буркіна-Фасо --
Сенегал --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Півтора мільйони за пару хвилин! Малиновський виграв рекордний банк в історії онлайн-покеру

Анатолій Дерека
31 січня, 23:53
Польський покер-про Віктор Малиновський зумів упіймати фулл-хаус після виставлення в олл-ін. Його виграш виявився найбільшим в онлайні

Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців

Нещодавно в онлайн-покері було встановлено рекорд за найбільший банк в історії . Тоні Джі та Леон Цукерник розіграли між собою 1,8 мільйона доларів, розділивши їх навпіл.

Це дозволило кожному з них підняти по 900К, тому рекорд за найвищим виграшем в онлайні встояв. У 2012 році Патрік Антоніус виграв за роздачу 1,35М.

Реклама

А вчора цей рекорд упав. В одному з онлайн-румів за кеш-столами зібралися Барак Вісборд із Ізраїлю, Маріус Гірс та BIEDERMEIR (Австрія), білоруси Микита Бодяковський та Костянтин Осипов, а також поляк Віктор Малиновський, який є уродженцем Білорусі.

Читайте також: Гравець перевернув покерний стіл під час фінального турніру в Японії

Хлопці грали на лімітах 500/1000/1500/2000 доларів та в одній із роздач вже на префлопі зібрали 1 447 347 доларів. В олл-ін пішли Малиновський та BIEDERMEIR, а їх підтримав Вісборд із найбільшим стеком. На руках виявилися такі карти:

Реклама
  • Малиновський – А♥️9♥️
  • BIEDERMEIR – 6♦️6♣️
  • Вісборд – Q♦️Q♣️

У результаті на столі надали 4-9-Т-А-9, що дозволило Малиновському зібрати фул-хаус та заробити найбільший банк в історії інтернет-покеру.