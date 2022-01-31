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Полтора миллиона за пару минут! Малиновский выиграл рекордный банк в истории онлайн-покера

Анатолий Дерека
31 января, 23:53
Польский покер-про Виктор Малиновский сумел словить фулл-хаус после выставления в олл-ин. Его выигрыш оказался самым крупным в онлайне

Виктор Малиновский - один из лучших польских игроков

Недавно в онлайн-покере был установлен рекорд за самый крупный банк в истории. Тони Джи и Леон Цукерник разыграли между собой 1,8 миллиона долларов, разделив их пополам.

Это позволило каждому из них поднять по 900К, поэтому рекорд по самому высокому выигрышу в онлайне устоял. В 2012 году Патрик Антониус выиграл за раздачу 1,35М.

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А вчера и этот рекорд пал. В одном из онлайн-румов за кэш-столами собрались Барак Висборд из Израиля, Мариус Гирс и ??BIEDERMEIR (Австрия), белорусы Никита Бодяковкий и Константин Осипов, а также поляк Виктор Малиновский, который является уроженцем Беларуси.

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Парни играли на лимитах 500/1000/1500/2000 долларов и в одной из раздач уже на префлопе собрали 1 447 347 долларов. В олл-ин пошли Малиновский и BIEDERMEIR, а их поддержал Висборд с наибольшим стеком. На руках оказались следующие карты:

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  • Малиновский - А♥️9♥️
  • BIEDERMEIR - 6♦️6♣️
  • Висборд - Q♦️Q♣️

В итоге на столе оказали 4-9-Т-А-9, что позволило Малиновскому собрать фулл-хаус и заработать крупнейший банк в истории интернет-покера.