Покерний дилер відпросився з роботи та виграв великий турнір у Лас-Вегасі

Ремсі Стовалл вдало змінив амплуа дилера на гравця / Фото: WSOP
WSOP 2022 наближається до екватора. Організатори розіграли вже майже 40 золотих браслетів, які отримували не лише професіонали, а й любителі покеру.
Так у турбо-івенті з Безлімітного Холдему переможцем став звичайний дилер із казино Ремсі Стовалл. Житель Міннесоти мав працювати під час цього турніру, проте відпросився у роботодавця.
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Мабуть, чуйка в нього була, що турнір ніяк не можна пропустити. Заплативши 1 тисячу доларів бай-іну, американець обійшов понад 2 тисячі опонентів на шляху до перемоги.
Обігравши в хедз-апі Тімоті Хенга, Ремсі заробив майже 200 тисяч призових. Цей результат виявився божевільним успіхом для дилера, адже раніше він за всі свої офлайн-турніри заробив трохи більше 60К.
Результати фінального столу турніру WSOP Super Turbo Bounty NLH freezout:
- Ремсі Стовалл – 191,2 тис. доларів
- Тімоті Хенг – 118,2 тис. доларів
- Стівен Фрейкс – 87 тис. доларів
- Вінг Ям – 64,7 тис. доларів
- Ларрі Карільо – 48,5 тис. доларів
- Рафаель Леброн – 36,7 тис. доларів
- Едвін Чанг – 28,1 тис. доларів
- Луїс Франкер – 21,7 тис. доларів
- Венг Ні – 16.9 тис. доларів