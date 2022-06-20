Покерный дилер отпросился с работы и выиграл крупный турнир в Лас-Вегасе

Рэмси Стовалл удачно сменил амплуа дилера на игрока / Фото: WSOP

WSOP 2022 близится к экватору. Организаторы разыграли уже почти 40 золотых браслетов, которые получали не только профессионалы, но и любители покера.

Так в турбо-ивенте по Безлимитному Холдему победителем стал обычный дилер из казино Рэмси Стовалл. Житель Миннесоты должен был работать во время этого турнира, однако отпросился у работодателя.

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Видимо, чуйка у него была, что этот турнир никак нельзя пропустить. Заплатив 1 тысячу долларов бай-ина, американец обошел более 2 тысяч оппонентов на пути к победе.

Обыграв в хедз-апе Тимоти Хенга, Рэмси заработал почти 200 тысяч призовых. Этот результат оказался сумасшедшим успехом для дилера, ведь ранее он за все свои офлайн-турниры заработал лишь чуть более 60К.

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Результаты финального стола турнира WSOP Super Turbo Bounty NLH freezout: