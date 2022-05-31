PokerMatch розігрує до 100 тисяч гривень серед любителів покеру. Як взяти участь

PokerMatch проводить акцію Mistery Cash Drop / Фото: PokerMatch

У неділю компанія PokerMatch завершила серію онлайн-турнірів. Ukrainian Glory Cup, розігравши між покеристами понад сім мільйонів гривень А вже сьогодні у румі стартує нова акція "Mistery Cash Drop".

Триватиме вона два тижні, до 13 червня. Щодня в ній гравці зможуть додатково поповнити свій банкролл, граючи за кеш-столами по Безлімітному Холдему або Омаху. Мінімальний ліміт – 0,25/0,5 грн.

Реклама

Щодня покеристів чекає п'ять кеш-дропів, які можуть з'явитися будь-якої хвилини. Щоб стати його учасником, гравцеві потрібно бути за столом (не в ситауті та зіграти понад 20 роздач за сесію).

Читайте також: Найкращий покерист України вирушить до Лас-Вегасу для гуманітарної допомоги Україні

Кожен день буде розіграно 500 Козирних карт. У кожній із карток буде приховати подарунок від 2,5 гривень до суперпризу – 100 тисяч! Що ліміт гри, то вище шанси отримати великий грошовий виграш.

Реклама

При цьому PokerMatch зазначає, що всі призи будуть виплачені реальними грошима. Докладніше з правилами акції можна ознайомитись на сайті руму.