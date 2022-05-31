1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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PokerMatch розігрує до 100 тисяч гривень серед любителів покеру. Як взяти участь

Павло Василенко
31 травня, 17:34
Найбільший покер-рум України дарує своїм клієнтам можливість заробити додаткові призові під час кеш-ігор

PokerMatch проводить акцію Mistery Cash Drop / Фото: PokerMatch

У неділю компанія PokerMatch завершила серію онлайн-турнірів. Ukrainian Glory Cup, розігравши між покеристами понад сім мільйонів гривень А вже сьогодні у румі стартує нова акція "Mistery Cash Drop".

Триватиме вона два тижні, до 13 червня. Щодня в ній гравці зможуть додатково поповнити свій банкролл, граючи за кеш-столами по Безлімітному Холдему або Омаху. Мінімальний ліміт – 0,25/0,5 грн.

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Щодня покеристів чекає п'ять кеш-дропів, які можуть з'явитися будь-якої хвилини. Щоб стати його учасником, гравцеві потрібно бути за столом (не в ситауті та зіграти понад 20 роздач за сесію).

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Кожен день буде розіграно 500 Козирних карт. У кожній із карток буде приховати подарунок від 2,5 гривень до суперпризу – 100 тисяч! Що ліміт гри, то вище шанси отримати великий грошовий виграш.

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При цьому PokerMatch зазначає, що всі призи будуть виплачені реальними грошима. Докладніше з правилами акції можна ознайомитись на сайті руму.