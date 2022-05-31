1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Главная Игра Новости покера

PokerMatch разыгрывает до 100 тысяч гривен среди любителей покера. Как принять участие

Павел Василенко
31 мая, 17:34
Крупнейший покер-рум Украины дарит своим клиентам возможность заработать дополнительные призовые во время кэш-игр

PokerMatch проводит акцию Mistery Cash Drop / Фото: PokerMatch

В воскресенье компания PokerMatch завершила серию онлайн-турниров Ukrainian Glory Cup, разыграв между покеристами более семи миллионов гривен. А уже сегодня в руме стартует новая акция "Mistery Cash Drop".

Продлится она две недели, до 13 июня. Ежедневно в ней игроки смогут дополнительно пополнить свой банкролл, играя за кэш-столами по Безлимитному Холдему или Омахе. Минимальный лимит – 0,25/0,5 грн.

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Каждый день покеристов ожидает пять кэш-дропов, которые могут появиться в любую минуту. Чтобы стать его участником, игроку нужно быть за столом (не в ситауте и сыграть более 20 раздач за сессию.

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Каждый день будет разыграно 500 Козырных карт. В каждой из карт будет скрыть подарок от 2,5 гривен до суперприза – 100 тысяч! Чем выше лимит игры, тем выше шансы получить крупный денежный выигрыш.

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При этом PokerMatch отмечает, что все призы будут выплачены реальными деньгами.. Подробнее с правилами акции можно ознакомиться на сайте рума.