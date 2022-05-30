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Українські покеристи зібрали 760 тисяч гривень на гуманітарні потреби країни

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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30 травня, 17:04
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Компанія PokerMatch провела благодійну серію турнірів, під час якої розіграла серед учасників понад 7 мільйонів гривень
PokerMatch провів серію турнірів заради допомоги Україні
PokerMatch провів серію турнірів заради допомоги Україні

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує допомагати нашій країні у війні проти Росії. Раніше компанія провела низку благодійних івентів Victory Cup.

А наприкінці травня на PokerMatch відбулася крута серія Ukrainian Glory Cup. Складалася вона з 50-ти турнірів з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас".

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За підсумками подій рум розіграв 7,3 мільйона гривень призових серед найкращих гравців. Крім того, компанія зібрала 760,4 тисячі рейок, які вирушать на гуманітарні цілі до відомих благодійних організацій:

  • Гуманітарний штаб ГО "Волонтерська сотня"
  • Благодійний фонд "Трушна Перемога"
  • Волонтерський фонд "Майстерня"
  • Волонтерська ініціатива "Зграя"

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Усього ж турніри Ukrainian Glory Cup зібрала майже 17 тисяч входів, а у призах опинялися 2273 гравці. Хто з них запам'ятався найбільше в серії:

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  • покерист inside27 заробив найбільше – 162 094 грн
  • гравець blackdar1n потрапив рекордну кількість разів у призи (28)
  • mormaks став найкращим гравцем у Холдем, заробивши 153 015 грн
  • в Омаху найбільше виграв maximhasim (33632 грн), а в "Ананасі" – velya (33 196 грн)
  • троє покеристів (thesingle19, dimata і maximhasim) зуміли оформити дубль, вигравши по два турніри серії

Головна подія Ukrainian Glory Cup по Безлімітному Холдему зібрала аж 1339 входів. Його переможцем став уже згаданий вище mormaks. Саме у Main Event він і заробив майже всі свої рекордні призові (143,5 тис. грн).

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Брін Кенні Брін Кенні
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3
Даніель Негреану Даніель Негреану
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4
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