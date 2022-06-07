7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Покер на благо України: PokerMatch запрошує на благодійні турніри

Павло Василенко
7 червня, 11:29
Український покер-рум пропонує гравцям заробити гроші на покері та зробити внесок у благодійну допомогу країні

PokerMatch анонсував благодійні турніри Victory Cup / Фото: PokerMatch

З середини березня найбільший покер-рум України PokerMatch активно допомагає нашій країні у війні з Росією. Компанія проводила благодійні івенти Victory Cup, а також цілу серію Ukrainian Glory Cup.

Тепер такі турніри проходитимуть на постійній основі. PokerMatch оголосив, що події Victory Cup стануть щотижневими.

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Щонеділі о 20:00 за київським часом любителі покеру зможуть позмагатися за солідний призовий фонд. Бай-ін Victory Cup дорівнюватиме 550 гривням, а гарантія кожного турніру становитиме 250 тисяч.

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При цьому 10% з кожного бай-іну PokerMatch відправить на благодійні цілі. Найближчий івент пройде вже 12 червня, а відібратися на нього можна через дешевші сателіти. Докладніше – на офіційному сайті компанії.