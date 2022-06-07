7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Покер во благо Украины: PokerMatch приглашает на благотворительные турниры

Павел Василенко
7 июня, 11:29
Украинский покер-рум предлагает игрокам заработать деньги на покере и внести лепту в благотворительную помощь стране

PokerMatch анонсировал благотворительные турниры Victory Cup / Фото: PokerMatch

С середины марта крупнейший покер-рум Украины PokerMatch активно помогает нашей стране в войне с Россией. Компания проводила благотворительные ивенты Victory Cup, а также целую серию Ukrainian Glory Cup.

Теперь же такие турниры будут проходить на постоянной основе. PokerMatch объявил, что события Victory Cup станут еженедельными.

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Каждой воскресенье в 20:00 по киевскому времени любители покера смогут посоревноваться за солидный призовой фонд. Бай-ин Victory Cup будет равен 550 гривнам, а гарантия каждого турнира составит 250 тысяч.

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При этом 10% с каждого бай-ина PokerMatch отправит на благотворительные цели. Ближайший ивент пройдет уже 12 июня, а отобраться на него можно через более дешевые сателлиты. Подробнее – на официальном сайте компании.