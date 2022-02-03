3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
3 лютого 22:30
Атлетик --
Реал --
4 лютого 15:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Підглядав у трансляцію? Стрімер-півень звинуватив суперника у махінаціях

Анатолій Дерека
3 лютого, 18:23
Райан Чамас зауважив, що його опонент із хедз-апу довго тягне час із рішенням. Це стало приводом для підозр у шахрайстві

Райан Чамас звинуватив суперника у стримснайпінгу

Вчора в онлайні спалахнув скандал за участю відомого стрімера Райана Чамаса, який виступає під ніком Beriuzy. У живих івентах він запам'ятався одіозним костюмом півня за овальним столом.

Покерист вирішив у прямому ефірі відіграти івент із бай-іном 1050 доларів. Це був хедз-ап турнір, у якому Райану протистояв бразильцю Густаво Мастелотто. На рівері Чамасу доїхала комбінація, і він запушив. А суперник узяв довгу паузу на роздуми.

Реклама

Читайте також: П'ятеро австрійців розірвали онлайн-турнір з покеру, вигравши в сумі понад три мільйони

У результаті Райан запідозрив бразильця у махінаціях, а саме – у стрімснайпінгу. Це означало б, що Густаво банально чекав часу, коли на стримі Райана буде видно ці карти після проходження затримки.

Beriuzy висловив це у чаті гравців, після чого Мастелотто скинув карти. Втім, після гри суперники зв'язалися і Густаво запевнив стрімера, що просто довго не міг ухвалити непросте рішення. У результаті Райан відмовився від своїх звинувачень.

Реклама

"Після стріму я зателефонував Густаво і цілу годину обговорював ту роздачу. У нього було важке рішення і фолд був виправданий. Те, що він стався саме в ту секунду, коли мої карти стало видно на стримі, було дурним збігом. Я вірю Густаво і забираю свої звинувачення назад .