3 февраля 21:00
Камерун --
Египет --
3 февраля 22:30
Атлетик --
Реал --
4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Подсматривал в трансляцию? Стример-петух обвинил соперника в махинациях

Анатолий Дерека
3 февраля, 18:23
Райан Чамас заметил, что его оппонент по хедз-апу долго тянет время с решением. Это стало поводом для подозрений в мошенничестве

Райан Чамас обвинил соперника в стримснайпинге

Вчера в онлайне разгорелся скандал с участием известного стримера Райана Чамаса, который выступает под ником Beriuzy. В живых ивентах он запомнился одиозным костюмом петуха за овальным столом.

Покерист решил в прямом эфире отыграть ивент с бай-ином 1050 долларов. Это был хедз-ап турнир, в котором Райану противостоял бразильцу Густаво Мастелотто. На ривере Чамасу доехала комбинация и он запушил. Соперник же взял долгую паузу на раздумия.

Реклама

Читайте также: Пятеро австрийцев разорвали онлайн-турнир по покеру, выиграв в сумме более трех миллионов

В итоге Райан заподозрил бразильца в махинациях, а именно – в стримснайпинге. Это означало бы, что Густаво банально ждал времени, когда на стриме Райана будут видны эти карты после прохождения задержки.

Beriuzy высказал это в чате игроков, после чего Мастелотто скинул карты. Впрочем, после игры соперники связались и Густаво заверил стримера, что просто долго не мог принять непростое решение. В итоге Райан отказался от своих обвинений.

Реклама

"После стрима я созвонился с Густаво и целый час обсуждал ту раздачу. У него было тяжелое решение и фолд был оправдан. То, что он произошел именно в ту секунду, когда мои карты стало видно на стриме, было глупым совпадением. Я верю Густаво и забираю свои обвинения обратно".