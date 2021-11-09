11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Кіберспорт

"Перемагайте для себе та для України": Зеленський привітав NAVI з перемогою на турнірі з CS:GO

Анатолій Дерека
9 листопада, 14:50
Президент України виділив гучний успіх наших кіберспортсменів та привітав Natus Vincere з тріумфом на PGL Major Stockholm 2021

Володимир Зеленський привітав NAVI з тріумфом на турнірі з CS:GO

У неділю українська кіберкоманда Natus Vincere стала переможцем великого турніру з CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Колектив не зазнав жодної поразки у змаганні.

Це перший успіх для NAVI. Не пройшов повз таке досягнення навіть Президент України Володимир Зеленський. На своїй сторінці у Twitter голова держави привітав наших кіберспортсменів із тріумфом.

Реклама

"Десятиліттями наші кіберспортсмени завойовують титули, виділяючи Україну на карті світу. Вчорашній день не став винятком. Український клуб Natus Vincere вперше в історії виграв мейджор-турнір із CS:GO. Черговий успіх, який надихне багатьох!

Кіберспорт значно відрізняється від звичних багатьом видів спорту. У ньому свої правила, зовсім інша картинка. Але вони мають набагато більше спільного, ніж здається здавалося б.

Перемоги чи поразки викликають такі самі емоції, майстерність спортсмена також видно неозброєним оком, а перемога співвітчизників викликає таку саму гордість.

Український кіберспортивний клуб NAVI отримав видатну перемогу у Стокгольмі. Вперше в історії NAVI виграли мейджор-турнір з CS:GO і стали найкращою командою серед 24 найсильніших учасників з усього світу.

Заслужена перемога! Незабаром трофей PGL Major Stockholm додасться до решти кубків на базі NAVI у Києві. Перемагайте якнайбільше для себе та для України!"

Реклама

Зазначимо, що у фіналі змагання Natus Vincere обіграли німецьку команду G2 Esports з рахунком 2:0 (16:11 / 22:19). Перемога дозволила колективу з двох українців та трьох росіян завоювати 1 мільйон доларів.