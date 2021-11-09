"Перемагайте для себе та для України": Зеленський привітав NAVI з перемогою на турнірі з CS:GO

Володимир Зеленський привітав NAVI з тріумфом на турнірі з CS:GO
У неділю українська кіберкоманда Natus Vincere стала переможцем великого турніру з CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Колектив не зазнав жодної поразки у змаганні.
Це перший успіх для NAVI. Не пройшов повз таке досягнення навіть Президент України Володимир Зеленський. На своїй сторінці у Twitter голова держави привітав наших кіберспортсменів із тріумфом.
"Десятиліттями наші кіберспортсмени завойовують титули, виділяючи Україну на карті світу. Вчорашній день не став винятком. Український клуб Natus Vincere вперше в історії виграв мейджор-турнір із CS:GO. Черговий успіх, який надихне багатьох!
Кіберспорт значно відрізняється від звичних багатьом видів спорту. У ньому свої правила, зовсім інша картинка. Але вони мають набагато більше спільного, ніж здається здавалося б.
Перемоги чи поразки викликають такі самі емоції, майстерність спортсмена також видно неозброєним оком, а перемога співвітчизників викликає таку саму гордість.
Український кіберспортивний клуб NAVI отримав видатну перемогу у Стокгольмі. Вперше в історії NAVI виграли мейджор-турнір з CS:GO і стали найкращою командою серед 24 найсильніших учасників з усього світу.
Заслужена перемога! Незабаром трофей PGL Major Stockholm додасться до решти кубків на базі NAVI у Києві. Перемагайте якнайбільше для себе та для України!"
Зазначимо, що у фіналі змагання Natus Vincere обіграли німецьку команду G2 Esports з рахунком 2:0 (16:11 / 22:19). Перемога дозволила колективу з двох українців та трьох росіян завоювати 1 мільйон доларів.