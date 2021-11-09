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Главная Игра Киберспорт

"Побеждайте для себя и для Украины": Зеленский поздравил NAVI c победой на турнире по CS:GO

Анатолий Дерека
9 ноября, 14:50
Президент Украины выделил громкий успех наших киберспортсменов и поздравил Natus Vincere с триумфом на PGL Major Stockholm 2021

Владимир Зеленский поздравил NAVI с триумфом на турнире по CS:GO

В воскресенье украинская киберкоманда Natus Vincere стала победителем крупного турнира по CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Коллектив не потерпел ни одного поражения в соревновании.

Это первый крупный успех для NAVI. Не прошел мимо такого достижения даже Президент Украины Владимир Зеленский. На своей страничке в Twitter глава государства поздравил наших киберспортсменов с триумфом.

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"Десятилетиями наши киберспортсмены завоевывают титулы, выделяя Украину на карте мира. Вчерашний день не стал исключением. Украинский клуб Natus Vincere впервые в истории выиграл мейджор-турнир по CS:GO. Очередной успех, которых вдохновит многих!

Киберспорт значительно отличается от привычных многим видов спорта. В нем свои правила, совершенно другая картинка. Но у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Победы или поражения вызывают такие же эмоции, мастерство спортсмена также видно невооруженным глазом, а победа соотечественников вызывает такую же гордость.

Украинский киберспортивный клуб NAVI одержал выдающуюся победу в Стокгольме. Впервые в истории NAVI выиграли мейджор-турнир по CS:GO и стали лучшей командой среди 24-х сильнейших участников со всего мира.

Заслуженная победа! Скоро трофей PGL Major Stockholm прибавится к остальным кубкам на базе NAVI в Киеве. Побеждайте как можно больше для себя и для Украины!"

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Отметим, что в финале соревнования Natus Vincere обыграли немецкую команду G2 Esports со счетом 2:0 (16:11 / 22:19). Победа позволила коллективу из двух украинцев и трех россиян завоевать 1 миллион долларов.