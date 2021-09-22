22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Перемога Шахтаря або Динамо може принести приз – гаряча акція до Суперкубка України

Андрій Трофімов
22 вересня, 13:30
PokerMatch пропонує покеристам спрогнозувати майбутнього переможця Суперкубка країни та отримати приз в покер-румі

Перемога улюбленої команди в Суперкубку України може принести вам приз / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", PokerMatch

Сьогодні відбудеться поєдинок за Суперкубок України з футболу, в якому Шахтар зіграє з Динамо. Зустріч пройде на столичному НСК Олімпійський. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамовідбудеться на нашому сайті. Початок – о 21:00.

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Тим часом, найбільший покер-рум України PokerMatch пропонує своїм клієнтам отримати вигоду за підсумками Суперкубка в рамках нової акції "Депозитний тоталізатор". Правила участі наступні:

  • гравець повинен внести депозит на суму від 100 гривень
  • поповнення рахунку необхідно зробити до старту поєдинку (21:00)
  • при внесенні депозиту необхідно вказати бонус-код команди, яка, на думку гравця, добуде Суперкубок
  • якщо гравець вірить в Шахтар – його бонус-код SHAKHTAR
  • якщо гравець вірить в Динамо – його бонус-код DYNAMO

У призовий фонд акції потрапляє 10% від загальної суми депозитів всіх учасників. Його розділять всі гравці, які точно спрогнозують переможця Суперкубка України. Чим більший депозит внесе гравець, тим більше буде його виграш.

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Призи будуть нараховані протягом 48 годин після фінального свистка на НСК Олімпійський. Найголовніше, що акція безпрограшна.

Навіть якщо ваша команда програє, депозит залишиться на рахунку і ви зможете його примножити вже за покерним столом. Всі деталі акції – тут. Всім удачі!

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