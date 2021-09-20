Шахтар або Динамо? Букмекери не змогли визначити фаворита в матчі за Суперкубок України

Донецька та київська команди мають рівні шанси на те, щоб стати володарем останнього трофея сезону 2020/2021

Шахтар і Динамо битимуться за Суперкубок України / Фото: официальный сайт УПЛ

У середу, 22 вересня, відбудеться поєдинок за Суперкубок України, в якому змагатимуться київське Динамо і донецький Шахтар. Зустріч пройде на НСК Олімпійський в Києві. Початок – о 21:00.

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Хто фаворит матчу? Букмекери вважають шанси команд приблизно рівними. На перемогу кожної з команд виставлені котирування в середньому по 2.60. Нічия в основний час оцінюється приблизно в 3.55.

Компанія Шахтар нічия Динамо Parimatch 2.60 3.55 2.60 Favbet 2.54 3.70 2.58 Vbet 2.66 3.80 2.69 1xbet 2.60 3.54 2.60 Фан Спорт 2.60 3.54 2.60

Скільки голів буде забито? Букмекери очікують результативний матч. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт 1.79, тоді як на "менше" можна поставити за 2.04. Крім того, велика ймовірність того, що відрізняться обидві команди – 1.64.

Хто заб'є гол? Найбільш ймовірними голеадорами букмекери вважають наступних гравців:

Лассіна Траоре (Шахтар) – 2.55

(Шахтар) – 2.55 Віктор Циганков (Динамо) – 2.55

(Динамо) – 2.55 Манор Соломон (Шахтар) – 2.75

(Шахтар) – 2.75 Віталій Буяльський (Динамо) – 3.00

(Динамо) – 3.00 Ілля Шкурін (Динамо) – 3.20

(Динамо) – 3.20 Фернандо (Шахтар) – 3.55

(Шахтар) – 3.55 Алан Патрік (Шахтар) – 3.75

(Шахтар) – 3.75 Беньямін Вербіч (Динамо) – 4.00

(Динамо) – 4.00 Педріньо (Шахтар) – 4.00

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Найімовірнішим рахунком в основний час букмекери називають 1:1 з коефіцієнтом 7.0. Таким чином велика ймовірність того, що матч перейде в серію пенальті. На перемогу кожної з команд в "лотереї" виставлений коефіцієнт 7.50.

Відзначимо, що в прямій трансляції матч Динамо – Шахтар буде доступний на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV.