22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Победа Шахтера или Динамо может принести приз – горячая акция к Суперкубку Украины

Андрей Трофимов
22 сентября, 13:30
PokerMatch предлагает покеристам спрогнозировать будущего победителя Суперкубка страны и получить приз в покер-руме

Победа любимой команды в Суперкубке Украины может принести вам приз / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", PokerMatch

Сегодня состоится поединок за Суперкубок Украины по футболу, в котором Шахтер сразится с Динамо. Встреча пройдет на столичном НСК Олимпийский. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо состоится на нашем сайте. Начало – в 21:00.

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Тем временем, крупнейший покер-рум Украины PokerMatch предлагает своим клиентам получить выгоду по итогам Суперкубка в рамках новой акции "Депозитный тотализатор". Правила участия следующие:

  • игрок должен внести депозит на сумму от 100 гривен
  • пополнение счета необходимо сделать до старта поединка (21:00)
  • при внесении депозита необходимо указать бонус-код команды, которая, по мнению игрока, добудет Суперкубок
  • если игрок верит в Шахтер – его бонус-код SHAKHTAR
  • если игрок верит в Динамо – его бонус-код DYNAMO

В призовой фонд акции попадает 10% от общей суммы депозитов всех участников. Его разделят все игроки, которые точно спрогнозируют победителя Суперкубка Украины. Чем крупнее депозит внесет игрок, тем больше будет его выигрыш.

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Призы будут начислены в течение 48 часов после финального свистка на НСК Олимпийский. Самое главное, что акция беспроигрышная.

Даже если ваша команда проиграет, депозит останется на счету и вы сможете его приумножить уже за покерным столом. Все детали акции – здесь. Всем удачи!

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