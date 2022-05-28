Перший мільйон! У Лас-Вегасі визначився тріумфатор масового турніру на 2 тисячі людей

Марк Девіс виграв перший мільйон у покері / Фото: WSOP

У Лас-Вегас повернувся турнір Seminole Hard Rock Poker Showdown World Poker Tour. Після півторамісячної паузи шістка фіналістів знову прибула у HyperX Esports Arena.

Вони пройшли поле з 2010 року учасника, щоб позмагатися за головний приз івенту – 1 мільйон доларів. Чіплідером фіналки на момент старту був чотириразовий переможець World Poker Tour Даррен Еліас.

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Перешкодити американцеві здобути п'ятий титул намагалися Марк Девіс, Маркос Екстеркоттер, Майкл Лауфер, Ендрю Барфілд та Вієт Ван Во. Даррен дійшов до хедз-апу, але вже втратив лідерство, яке перехопив Девіс.

У підсумку Марк впорався зі своїм завданням та забрав додому жаданий мільйон. Еліас же став багатшим на 660 тисяч і це дозволило йому піднятися в сотню найуспішніших покеристів в історії. На покер Даррен підняв 10,3 мільйона.

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А для Девіса перемога стала справжнім проривом, адже це був його перший мільйон у кар'єрі покеру. Досі американець накопичив трохи більше ніж 540 тисяч доларів призових.

Результати фінального столу Seminole Hard Rock Poker Showdown World Poker Tour:

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