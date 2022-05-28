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Перший мільйон! У Лас-Вегасі визначився тріумфатор масового турніру на 2 тисячі людей

Анатолій Дерека
28 травня, 11:18
Марк Девіс не пошкодував 3,5 тисячі доларів бай-іну та зумів виграти 1 мільйон доларів у покері

Марк Девіс виграв перший мільйон у покері / Фото: WSOP

У Лас-Вегас повернувся турнір Seminole Hard Rock Poker Showdown World Poker Tour. Після півторамісячної паузи шістка фіналістів знову прибула у HyperX Esports Arena.

Вони пройшли поле з 2010 року учасника, щоб позмагатися за головний приз івенту – 1 мільйон доларів. Чіплідером фіналки на момент старту був чотириразовий переможець World Poker Tour Даррен Еліас.

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Перешкодити американцеві здобути п'ятий титул намагалися Марк Девіс, Маркос Екстеркоттер, Майкл Лауфер, Ендрю Барфілд та Вієт Ван Во. Даррен дійшов до хедз-апу, але вже втратив лідерство, яке перехопив Девіс.

У підсумку Марк впорався зі своїм завданням та забрав додому жаданий мільйон. Еліас же став багатшим на 660 тисяч і це дозволило йому піднятися в сотню найуспішніших покеристів в історії. На покер Даррен підняв 10,3 мільйона.

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А для Девіса перемога стала справжнім проривом, адже це був його перший мільйон у кар'єрі покеру. Досі американець накопичив трохи більше ніж 540 тисяч доларів призових.

Результати фінального столу Seminole Hard Rock Poker Showdown World Poker Tour:

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  1. Марк Девіс – 1 млн доларів
  2. Даррен Еліас – 660 тис. доларів
  3. Маркос Екстеркоттер – 490 тис. доларів
  4. Вієт Ван Во – 370 тис. доларів
  5. Ендрю Барфілд – 280 тис. доларів
  6. Майкл Лауфер – 215 тис. доларів
  7. Ендрю Девідсон – 165 тис. доларів
  8. Джеймс Кальдерано – 125 тис. доларів