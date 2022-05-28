Перший мільйон! У Лас-Вегасі визначився тріумфатор масового турніру на 2 тисячі людей

Марк Девіс виграв перший мільйон у покері / Фото: WSOP
У Лас-Вегас повернувся турнір Seminole Hard Rock Poker Showdown World Poker Tour. Після півторамісячної паузи шістка фіналістів знову прибула у HyperX Esports Arena.
Вони пройшли поле з 2010 року учасника, щоб позмагатися за головний приз івенту – 1 мільйон доларів. Чіплідером фіналки на момент старту був чотириразовий переможець World Poker Tour Даррен Еліас.
Читайте також: Мільйонер із США виграв велику суму в покер заради сина
Перешкодити американцеві здобути п'ятий титул намагалися Марк Девіс, Маркос Екстеркоттер, Майкл Лауфер, Ендрю Барфілд та Вієт Ван Во. Даррен дійшов до хедз-апу, але вже втратив лідерство, яке перехопив Девіс.
У підсумку Марк впорався зі своїм завданням та забрав додому жаданий мільйон. Еліас же став багатшим на 660 тисяч і це дозволило йому піднятися в сотню найуспішніших покеристів в історії. На покер Даррен підняв 10,3 мільйона.
Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?
А для Девіса перемога стала справжнім проривом, адже це був його перший мільйон у кар'єрі покеру. Досі американець накопичив трохи більше ніж 540 тисяч доларів призових.
Результати фінального столу Seminole Hard Rock Poker Showdown World Poker Tour:
- Марк Девіс – 1 млн доларів
- Даррен Еліас – 660 тис. доларів
- Маркос Екстеркоттер – 490 тис. доларів
- Вієт Ван Во – 370 тис. доларів
- Ендрю Барфілд – 280 тис. доларів
- Майкл Лауфер – 215 тис. доларів
- Ендрю Девідсон – 165 тис. доларів
- Джеймс Кальдерано – 125 тис. доларів