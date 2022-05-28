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Первый миллион! В Лас-Вегасе определился триумфатор массового турнира на 2 тысячи человек

Анатолий Дерека
28 мая, 11:18
Марк Дэвис не пожалел 3,5 тысячи долларов бай-ина и сумел выиграть 1 миллион долларов в покере

Марк Дэвис выиграл первый миллион в покере / Фото: WSOP

В Лас-Вегас вернулся турнир Seminole Hard Rock Poker Showdown World Poker Tour. После полуторамесячной паузы шестерка финалистов вновь прибыла HyperX Esports Arena.

Они прошли поле из 2010 участникова, чтобы посоревноваться за главный приз ивента – 1 миллион долларов. Чиплидером финалки на момент старта был четырехкратный победитель World Poker Tour Даррен Элиас.

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Помешать американцу добыть пятый титул пытались Марк Дэвис, Маркос Экстеркоттер, Майкл Лауфер, Эндрю Барфилд и Виет Ван Во. Даррен дошел до хедз-апа, но уже потерял лидерство, которое перехватил Дэвис.

В итоге Марк справился со своим заданием и забрал домой вожделенный миллион. Элиас же стал богаче на 660 тысяч и это позволило ему взобраться в сотню самых успешных покеристов в истории. На покере Даррен поднял 10,3 миллиона.

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А для Дэвиса победа стала настоящим прорывом, ведь это был его первый миллион в покерной карьере. Доселе американец накопил чуть более 540 тысяч долларов призовых.

Результаты финального стола Seminole Hard Rock Poker Showdown World Poker Tour:

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  1. Марк Дэвис – 1 млн долларов
  2. Даррен Элиас – 660 тыс. долларов
  3. Маркос Экстеркоттер – 490 тыс. долларов
  4. Виет Ван Во – 370 тыс. долларов
  5. Эндрю Барфилд – 280 тыс. долларов
  6. Майкл Лауфер – 215 тыс. долларов
  7. Эндрю Дэвидсон – 165 тыс. долларов
  8. Джеймс Кальдерано – 125 тыс. долларов