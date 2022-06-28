Перший млинець виявився золотом! Болгарин влаштував сенсацію на Світовій серії покеру

Сімеон Спасов виграв золотий браслет WSOP

Світова серія покеру продовжує розігрувати золоті браслети у Лас-Вегасі. На вихідних визначився переможець івенту №49 з Безлімітного Холдему.

Майже дві тисячі гравців заплатили по 2 тисячі доларів, що дало змогу довести призовий фонд до 3,5М. Ці гроші розділили 297 найкращих гравців.

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Переможцем несподівано став представник Болгарії Сімеон Спасов. Покерист зумів здолати в хедз-апі досвідченого Майка Вотсона і заробити понад півмільйона доларів.

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Для болгарина це не лише бест-кеш, а й перша перемога взагалі у професійній кар'єрі. Раніше його максимальний результат на WSOP був у 2021 (19 місце). Усього за кар'єру Спасов заробив 1,1 мільйона доларів.

Результати фінального столу турніру WSOP NLH: