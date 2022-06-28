Первый блин оказался золотом! Болгарин устроил сенсацию на Мировой серии покера

Симеон Спасов выиграл золотой браслет WSOP
Мировая серия покера продолжает разыгрывать золотые браслеты в Лас-Вегасе. На выходных определился победитель ивента №49 по Безлимитному Холдему.
Почти две тысячи игроков заплатили по 2 тысячи долларов, что позволило довести призовой фонд до 3,5М. Эти деньги разделили 297 лучших игроков.
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Победителем неожиданно стал представитель Болгарии Симеон Спасов. Покерист сумел одолеть в хедз-апе опытного Майка Уотсона и заработать более полумиллиона долларов.
Для болгарина это не только бест-кэш, но и первая победа вообще в профессиональной карьере. Ранее его максимальный результат на WSOP был в 2021 году (19 место). Всего за карьеру Спасов заработал 1,1 миллиона долларов.
Результаты финального стола турнира WSOP NLH:
- Симеон Спасов – 527,9 тыс. долларов
- Майк Уотсон – 326,2 тыс. долларов
- Даниэль Куштодиу – 239,6 тыс. долларов
- Иоаннис Констас – 177,7 тыс. долларов
- Вальтер Риппер – 133,1 тыс. долларов
- Кристофер Франк – 100,6 тыс. долларов
- Эван Сандберг – 76,9 тыс. долларов
- Джек Корриган – 59,3 тыс. долларов
- Юнву Лим – 46,2 тыс. долларов